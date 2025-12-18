A Torre Del Greco arriva la fiaccola olimpica: l’itinerario di 7,4 chilometri

Martedì 23 dicembre 2025 Torre Del Greco accoglierà il passaggio della fiaccola olimpica.

Il passaggio della fiaccola a Torre Del Greco: il percorso

La città di Torre del Greco ospiterà una tappa del Viaggio della Fiamma, con 35 tedofori che percorreranno complessivamente 7,47 chilometri tra Torre Annunziata ed Ercolano, in direzione di Napoli. I tedofori, tra cui Vincenzo Marquez, Ciro Nappi, Chiara Buonomo e Alessandro Esposito, completeranno la distanza in poco più di un’ora e mezza.

Il percorso è suddiviso in 37 frazioni di circa 200 metri ciascuna e attraverserà via Nazionale, via Purgatorio, la Circumvallazione e corso Vittorio Emanuele. L’ingresso nella città è previsto alle 9.37 in zona “palazzone”, con uscita programmata alle 11.10 all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Fiorillo.

Per garantire la sicurezza del passaggio della fiaccola, il dirigente della Polizia Municipale, Gennaro Russo, ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di circolazione dalle 9 alle 12 lungo le vie interessate. Il Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un’occasione per celebrare lo sport e i suoi valori fondanti, lungo un percorso che toccherà 110 province italiane dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026.

A Napoli ci sarà poi il cuore della celebrazione, con musica, intrattenimento, esperienze sportive e momenti di condivisione. Luci, suoni e schermi LED per accompagnare la Fiaccola, trasformando l’arrivo dei tedofori in una vera festa per la città. Durante l’evento, il pubblico potrà vivere esperienze interattive come simulazioni di hockey su ghiaccio, sci e realtà virtuale, provando l’emozione degli sport olimpici. Napoli e Torre del Greco sono pronte a vivere una giornata di emozione condivisa, tra sport, festa e celebrazione dei valori olimpici, mentre la Torcia continua il suo viaggio verso Milano-Cortina 2026.