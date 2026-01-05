Parla solo attraverso gli occhi: giovane di Torre del Greco si laurea in comunicazione

Comunica esclusivamente attraverso lo sguardo, ma è riuscito a portare a termine un percorso universitario completo, fino alla discussione della tesi. A 26 anni Andrea Visciano, un giovane di Torre del Greco ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, dimostrando che le barriere fisiche non possono fermare il diritto allo studio quando determinazione e supporto adeguato procedono insieme.

Il traguardo è stato festeggiato nei giorni successivi con la famiglia, che lo ha accompagnato passo dopo passo in un cammino lungo e complesso, fatto di studio, sacrificio e costanza. Un risultato che rappresenta non solo un successo personale, ma anche un segnale forte sul valore dell’inclusione.

Un percorso accademico reso possibile dalla tecnologia

Il neo laureato ha scelto di specializzarsi in Digital Marketing, settore verso il quale aveva già orientato le proprie aspirazioni dopo il diploma. A rendere possibile il suo percorso è stato l’utilizzo di un avanzato comunicatore oculare, uno strumento tecnologico capace di tradurre i movimenti degli occhi in parole e frasi.

Affetto da una grave disabilità motoria, il giovane utilizza questo dispositivo fin dalla nascita. Grazie a esso ha potuto seguire le lezioni, sostenere gli esami e preparare la tesi, superando non solo i limiti fisici, ma anche ostacoli culturali e organizzativi ancora presenti nel mondo accademico e lavorativo.