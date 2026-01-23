Torre del Greco, in 9 distruggono le telecamere di sicurezza: hanno dai 45 ai 14 anni

Sono 9 le persone denunciate per aver danneggiato le telecamere di videosorveglianza tra via XX Settembre e via Napoli, a Torre del Greco. Tra loro ci sono anche giovani e minorenni.

Torre del Greco, danneggiano le telecamere: denunciati

Adulti, ragazzi e addirittura bambini, tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del danneggiamento aggravato delle telecamere di videosorveglianza comunale installate a Torre del Greco, tra via XX Settembre e via Napoli.

I 9 soggetti denunciati, di età compresa tra i 45 e i 14 anni, avrebbero danneggiato i dispositivi installati in zona in 3 distinti episodi avvenuti il 30 settembre, il 3 ottobre e il 13 novembre 2025. All’epoca dei fatti, il più piccolo tra loro aveva 13 anni.

Gli indagati avrebbero danneggiato le telecamere con dei palloni da calcio. In questo periodo dove la sicurezza è fondamentale e i mezzi come le telecamere sono davvero importanti, i carabinieri hanno avviato le indagini e comparato le immagini dei sistemi di videosorveglianza ai profili social dei protagonisti dell’evento.

Volti e tatuaggi hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni, consentendo ai militari di identificare, nel giro di breve tempo, i responsabili. Di qui la denuncia a carico di tutti i soggetti individuati e raggiunti dal provvedimento in questione.