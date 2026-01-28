Salute e prevenzione, Synlab inaugura il nuovo punto prelievi in Via Nazionale a Torre del Greco

Un nuovo centro prelievi a Torre del Greco, precisamente in via Nazionale 560 in zona Santa Maria La Bruna: Synlab inaugura i suoi nuovi spazi giovedì 29 gennaio.

Synlab, nuova inaugurazione il 29 gennaio

Synlab SDN rafforza la propria presenza in Campania con l’inaugurazione del nuovo Punto Prelievi di Torre del Greco, situato in Via Nazionale 560.

L’evento ufficiale di apertura è programmato per giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 18:00: sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza e alle autorità locali una struttura moderna, progettata per elevare gli standard di accoglienza e l’efficienza delle prestazioni sanitarie sul territorio.

L’invito è aperto a tutti: in occasione dell’inaugurazione, si terrà un taglio del nastro da parte dei vertici SYNLAB e un rifresco conviviale.

Una nuova sede, stessa garanzia di professionalità

La presenza di SYNLAB sul territorio torrese non è nuova: la sede che si inaugura il 29 gennaio nel quartiere di Santa Maria La Bruna nasce dal trasferimento della precedente sede di Via Nazionale 175 e rappresenta un investimento strategico volto a migliorare l’accessibilità ai servizi.

Tantissime le novità: gli ambienti, completamente ristrutturati e funzionali, sono stati pensati per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’utenza, con un’attenzione particolare al comfort e alla facilità di accesso, garantita anche dalla disponibilità di un parcheggio gratuito riservato ai pazienti.

Centro prelievi ma non solo: i servizi offerti

L’offerta sanitaria del centro di Torre del Greco comprende una vasta gamma di prestazioni, dagli esami di laboratorio tradizionali, erogati anche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ai check-up di prevenzione personalizzati.

La struttura si pone come punto di riferimento anche per la diagnostica avanzata, offrendo test prenatali non invasivi, indagini genetiche, breath test, curve da carico e spermiogrammi.

Una nuova sede che vedrà tra i propri punti di forza anche i servizi domiciliari: i cittadini potranno infatti richiedere presso la propria abitazione non solo i prelievi ematici, ma anche esami strumentali quali ECG, Holter, spirometrie e polisonnografie, oltre all’assistenza infermieristica.

SYNLAB è una realtà multinazionale presente in 20 paesi nel mondo: in Italia la rete diagnostica comprende 380 centri. Il Punto Prelievi è, quindi, anche di riferimento per i pazienti per le prenotazioni di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare e poliambulatoriale di tutti i centri in Campania.

Non mancheranno numerose altre iniziative e campagne di screening a beneficio del territorio e per rendere la salute sempre più vicina e alla portata di tutti.

Synlab, dove si trova e contatti

La nuova sede di Synlab è in via Nazionale 560 in zona Santa Maria La Bruna a Torre del Greco.

Tel. 081.8817079

email: info.campania@synlab.it