Rimpasto in Giunta, nuove deleghe all’assessore Vitiello: torna il sereno tra Mennella e M5S

Incontro tra i vertici M5S ed il sindaco Mennella per ridefinire i ruoli e gli assessorati: si ampliano le deleghe per l’assessore grillino Laura Vitiello, deleghe fuori giunta ad Olimpia Viscovo.

Più deleghe ai M5S dopo il rimpasto in giunta a Torre del Greco

Prosegue il percorso di ridefinizione degli assetti politici all’interno dell’amministrazione comunale di Torre del Greco. Dopo la nomina di tre nuovi assessori formalizzata venerdì 6 febbraio, il sindaco Luigi Mennella firma un nuovo decreto che interviene sulla distribuzione delle deleghe in giunta, ampliando in maniera significativa le competenze affidate all’assessore Laura Vitiello.

Il provvedimento arriva al termine di un confronto con i vertici regionali e provinciali del Movimento 5 Stelle, al quale hanno preso parte il coordinatore regionale Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale Carmela Auriemma. Presenti all’incontro anche il consigliere Mirko Gallo ed il rappresentante del gruppo territoriale Nicola Liguoro. Un passaggio politico che segna la volontà di rafforzare il ruolo dei pentastellati all’interno dell’esecutivo torrese.

Da oggi l’assessore Vitiello si occuperà di transizione ecologica, decoro e arredo urbano, benessere animale, politiche agroforestali ed enogastronomiche in collegamento con il Pear, efficienza energetica, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile, beni confiscati e beni comuni, partecipazione e rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Le parole dei protagonisti

A salutare l’ampliamento delle competenze è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle: “Ringraziamo il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese per l’incontro. Il Movimento 5 Stelle continua ad essere protagonista nei territori, mantenendo fede all’impegno preso con i cittadini. Siamo in questa maggioranza con spirito costruttivo, determinati a portare avanti proposte serie su ambiente, legalità, diritti sociali e mobilità sostenibile. La riconferma e l’ampliamento delle deleghe ai nostri rappresentanti locali vanno in questa direzione: dare continuità a un lavoro serio, che punta al miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini di Torre del Greco”, ha dichiarato Salvatore Micillo.

Nel quadro della verifica dei carichi di lavoro dell’esecutivo, il sindaco Mennella ha inoltre assegnato la delega alla sanità, fuori giunta, alla consigliera comunale del Partito Democratico Olimpia Viscovo. Anche in questo caso la nomina è stata formalizzata con la sottoscrizione del decreto.

“Sono contenta dell’attribuzione di questa delega, soprattutto perché da sempre opero nell’ambito della sanità quale dirigente psicologa dell’Asl Napoli 3 Sud. Sono onorata dell’incarico, che mi consente anche con la funzione di consigliera comunale di dedicarmi a questioni che riguardano la prevenzione in ambito sanitario”, ha dichiarato Viscovo, ringraziando il sindaco e il Pd per la fiducia accordata.

Le reazioni dell’opposizione: Caldarola all’attacco

Un delicato riequilibrio di responsabilità aspramente criticato dalle forze esterne all’amministrazione in carica. Luigi Caldarola ricorda il “patto” che ha portato all’accordo PD-M5S secondo il quale l’amministrazione avrebbe goduto del supporto pentastellato solo se avesse tenuto fuori dalla squadra di governo coloro i quali avevano ricoperto incarichi con le ultime due amministrazioni.

Patto venuto meno con l’ingresso in Giunta di Ferdinando Guarino, già assessore con Ciro Borriello dal 2015: secondo l’esponente di “Per il rilancio”, le nuove deleghe sarebbero il motivo per il quale il M5S avrebbe fatto spallucce su questa “violazione”: “Volete sapere quanto costa il silenzio del movimento per tacere sul rimpasto di giunta? Una delega in piu al loro assessore! Per questa delega il M5S non uscirà dalla maggioranza, non farà nulla, perché la poltrona è ormai comoda”, l’accusa di Caldarola.

“Oggi che il sindaco con il nuovo rimpasto di giunta ha deliberatamente infranto quell’accordo, Il M5S si è tappato naso, bocca e orecchie”.