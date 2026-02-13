Pasticceria Amato, a Sant’Antonio la dolcezza ha trovato casa: “Ecco le idee per i tuoi momenti speciali”

Taglio del nastro per la Pasticceria – Rosticceria Amato, al centro del quartiere Sant’Antonio a Torre del Greco: tradizione e novità nel nuovo tempio della dolcezza cittadina.

Pasticceria Amato, a Torre del Greco esplode il profumo della tradizione

C’è un nuovo profumo che si diffonde in via Nazionale 76 a Torre del Greco, zona Sant’Antonio: sa di passione e consapevolezza, di esperienza e di una sfida tutta personale.

Si chiama Pasticceria Amato ed è la prima avventura in proprio di Ivan Amato, giovane maestro pasticciere che, dopo 18 anni di lavoro e importanti esperienze manageriali nel settore, ha deciso di mettersi in gioco con un progetto tutto suo.

Un’inaugurazione partecipata, calorosa, con il banco già ricco di specialità con i prodotti tipici della tradizione che ci proiettano nei mesi che verranno: dalle chiacchiere alle pastiere fino ai semifreddi.

La città si è mostrata “curiosa” di assaggiare: non è solo l’apertura di un nuovo locale ma l’inizio di un percorso che unisce famiglia, competenza e visione moderna.

Torre è la città dei dolci: “Orgoglioso di fare parte di questa storia”

Ivan non si limita a proporre un prodotto, ma punta a un’idea chiara: curare ogni singolo dettaglio. L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo. “Cerchiamo di non trascurare nulla nella pasticceria, quindi puntiamo a perfezionare ogni singolo prodotto”, spiega. Una filosofia che parte dalla base della tradizione: non la stravolge ma guarda avanti, sul fronte dell’innovazione.

Tra i punti di forza spicca infatti una linea di semifreddi moderna e in continua evoluzione, pensata per chi ama sperimentare nuovi gusti senza rinunciare alla qualità artigianale.

Ma attenzione: la tradizione resta il cuore pulsante del laboratorio. Perché a Torre del Greco la pasticceria è un must, un’eccellenza del territorio ormai assodata il livello di competenza è altissimo: “Il pubblico è esigente e la storia dolciaria della città non ammette superficialità. È un onore, per me, fare parte di questa storia ma – pur senza peccare di presunzione – sono una persona che punta a lavorare bene ed invito chi ancora non mi conosce a metterci alla prova”.

Sette “Menu festa” per ogni occasione: “Così entriamo nelle case dei torresi”

Ed è proprio qui che emerge l’anima più originale della Pasticceria Amato: i “menu festa”. Non semplici forniture, ma veri e propri pacchetti chiavi in mano pensati per accompagnare i momenti più importanti della vita di grandi e piccoli: dai compleanni alle lauree, agli anniversari e – perché no – anche per gli aperitivi a casa quando gli inviti si moltiplicano! Sette soluzioni diverse, da quelle più accessibili alle più esigenti, studiate per organizzare una festa dalla A alla Z.

Si parte dalla rosticceria – si, Amato vuol dire dolce, ma anche salato – e si arriva alla torta personalizzata, con indicazione precisa dei pezzi, dei chili, della scritta e della decorazione.

Il tutto con un prezzo definito, chiaro, che permette al cliente di sapere esattamente cosa riceverà in base al proprio budget. Un sistema intelligente, pensato soprattutto per le famiglie, per creare un legame diretto, concreto, di fiducia: “È un’innovazione per entrare nelle case dei torresi e farci mettere alla prova”. Un’occasione per farsi conoscere, con la certezza di offrire un servizio e dei prodotti che non temono paragoni.

“L’alta concorrenza – spiega, infatti, Ivan – non è un ostacolo: è uno stimolo a fare meglio, a migliorarsi ogni giorno, a mettersi in discussione”.

Continuità e tradizione: la dolcezza di qualità, accessibile a tutti

La Pasticceria Amato non nasce per fare rumore, ma per lavorare con costanza, qualità e rispetto della tradizione. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Perché la vera innovazione, qui, parte dalle radici. E profuma di famiglia.

“Offriamo ai nostri clienti quello che metteremmo sulle nostre tavole. Non ci interessa lo ‘sconto a tutti i costi’, perché i prodotti sono tutti selezionatissimi e di qualità. Ma vogliamo, al contempo, essere accessibili a tutti affinché chiunque possa concedersi un momento dolce o una festa speciale: anche chi non ha tempo o ha un budget limitato”, spiega Ivan.

Pasticceria e rosticceria Amato, dove si trova e contatti

La pasticceria Amato si trova in via Nazionale 76, nella rotonda di Sant’Antonio a Torre del Greco.

Tel: 081 881 6193

Facebook: Amato Pasticceria

Instagram: amato.pasticceria