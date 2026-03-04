Cittadini di Torre del Greco a Dubai, il deputato: “Bloccati nel Golfo sotto le bombe”

Vi sarebbero anche alcuni cittadini di Torre del Greco tra le persone rimaste bloccate a Dubai e nelle zone colpite dalla guerra. La situazione è seguita costantemente dall’amministrazione comunale, in contatto con la Farnesina.

Cittadini di Torre del Greco bloccati a Dubai: parla il sindaco

“Ci siamo messi a disposizione dal primo minuto per gli italiane e le italiane che sono bloccati nel Golfo sotto le bombe. Siamo in contatto continuo con l’unità di crisi della Farnesina che sta lavorando per chi vuole essere rimpatriato” – ha detto il deputato del Partito Democratico, Arturo Scotto, immediatamente sollecitato dal sindaco di Torre del Greco appena avuta notizia che nei Paesi interessati dal nuovo conflitto ci fossero anche concittadini originari del comune vesuviano.

“Ho sentito più volte il sindaco Luigi Mennella che mi ha segnalato alcuni casi di torresi bloccati. E abbiamo provveduto a passare tutte le informazioni a chi a livello diplomatico sta seguendo la vicenda. Su questo terreno occorre la massima unità. Siamo in un momento delicatissimo, dove rischiano di accendersi focolai di guerra difficili da domare, durante i quali consiglierei a tutti di evitare strumentalizzazioni” – ha concluso.

“Quando sono iniziate a circolare le prime informazioni circa la possibile presenza di nostri concittadini nelle zone interessate dalla guerra abbiamo immediatamente sollecitato i nostri riferimenti in Parlamento e avviato gli opportuni contatti con la Farnesina, che finora ci hanno fortunatamente confortati sulla stato di salute dei nostri concittadini presenti nelle zone dove è in corso il conflitto“ – ha proseguito il sindaco Luigi Mennella.

“Abbiamo finora preferito tacere, in primis per rispetto nei confronti dei familiari delle persone presenti nelle aree di crisi, nella speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi e nei tempi più celeri possibili”.