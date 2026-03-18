Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

ORGOGLIO TORRESE/ Marco Mennella, dal sogno di bambino alla Coppa Italia di basket

Mar 18, 2026 - Giuseppe Mennella

Dai primi tiri a canestro nel campetto sotto casa fino al trionfo in Coppa Italia di Serie B. La storia di Marco Mennella è quella di un sogno coltivato fin da bambino e trasformato, passo dopo passo, in una carriera costruita con sacrificio, talento e passione per la pallacanestro.

Nato il 22 dicembre 1999 e originario di Torre del Greco, Mennella si innamora del basket quando ha appena cinque anni.

I primi passi li muove nel settore giovanile della sua città, prima di trasferirsi al vivaio del ViviBasket Napoli. È qui che emergono subito le qualità che diventeranno il tratto distintivo della sua carriera: determinazione, disciplina e una voglia instancabile di migliorarsi.

Dalla Serie B alla Coppa Italia

Il salto tra i “grandi” arriva nella stagione 2017/2018 con la maglia del Basket Salerno. Per il giovane esterno campano è il primo vero banco di prova con il ritmo e l’intensità della Serie B. Da lì inizia un percorso di crescita costante che lo porta a vestire le maglie di Cecina, Palestrina, Sant’Antimo e Latina, tappe importanti di un viaggio sportivo fatto di lavoro quotidiano e maturazione tecnica.

Guardia di 194 centimetri, apprezzata per l’intensità difensiva, l’atletismo e la capacità di incidere nei momenti decisivi della partita, oggi Marco Mennella gioca con la Pielle Livorno nel campionato di Serie B Nazionale.

Proprio con la squadra toscana è arrivata una delle soddisfazioni più importanti della sua carriera: la vittoria della Coppa Italia di Serie B, un traguardo prestigioso che premia anni di impegno, sacrifici e dedizione al gioco.

L’orgoglio di Torre del Greco

Un successo che riempie di orgoglio anche Torre del Greco, città che continua a seguire con affetto il percorso di un atleta cresciuto con umiltà e passione, diventando oggi un esempio per tanti giovani che sognano di inseguire la propria strada nello sport.

Chi ha avuto modo di conoscerlo sul campo racconta di un ragazzo serio, determinato e sempre concentrato sul lavoro. Un vero orgoglio corallino che merita di essere riconosciuto e celebrato come eccellenza dello sport torrese.

Tag
basketCoppa Italia
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano