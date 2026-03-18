ORGOGLIO TORRESE/ Marco Mennella, dal sogno di bambino alla Coppa Italia di basket

Dai primi tiri a canestro nel campetto sotto casa fino al trionfo in Coppa Italia di Serie B. La storia di Marco Mennella è quella di un sogno coltivato fin da bambino e trasformato, passo dopo passo, in una carriera costruita con sacrificio, talento e passione per la pallacanestro.

Nato il 22 dicembre 1999 e originario di Torre del Greco, Mennella si innamora del basket quando ha appena cinque anni.

I primi passi li muove nel settore giovanile della sua città, prima di trasferirsi al vivaio del ViviBasket Napoli. È qui che emergono subito le qualità che diventeranno il tratto distintivo della sua carriera: determinazione, disciplina e una voglia instancabile di migliorarsi.

Dalla Serie B alla Coppa Italia

Il salto tra i “grandi” arriva nella stagione 2017/2018 con la maglia del Basket Salerno. Per il giovane esterno campano è il primo vero banco di prova con il ritmo e l’intensità della Serie B. Da lì inizia un percorso di crescita costante che lo porta a vestire le maglie di Cecina, Palestrina, Sant’Antimo e Latina, tappe importanti di un viaggio sportivo fatto di lavoro quotidiano e maturazione tecnica.

Guardia di 194 centimetri, apprezzata per l’intensità difensiva, l’atletismo e la capacità di incidere nei momenti decisivi della partita, oggi Marco Mennella gioca con la Pielle Livorno nel campionato di Serie B Nazionale.

Proprio con la squadra toscana è arrivata una delle soddisfazioni più importanti della sua carriera: la vittoria della Coppa Italia di Serie B, un traguardo prestigioso che premia anni di impegno, sacrifici e dedizione al gioco.

L’orgoglio di Torre del Greco

Un successo che riempie di orgoglio anche Torre del Greco, città che continua a seguire con affetto il percorso di un atleta cresciuto con umiltà e passione, diventando oggi un esempio per tanti giovani che sognano di inseguire la propria strada nello sport.

Chi ha avuto modo di conoscerlo sul campo racconta di un ragazzo serio, determinato e sempre concentrato sul lavoro. Un vero orgoglio corallino che merita di essere riconosciuto e celebrato come eccellenza dello sport torrese.