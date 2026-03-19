Giornate FAI, meraviglia a Torre del Greco: apre Palazzo Vallelonga, 2 giorni di visite gratis

La BCP, Banca di Credito Popolare, partecipa alle Giornate FAI di Primavera 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, aprendo al pubblico Palazzo Vallelonga, storica sede della banca situata lungo il Miglio d’Oro, a Torre del Greco.

Giornate FAI 2026: BCP apre Palazzo Vallelonga a Torre del Greco

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 34esima edizione delle Giornate Fai, il principale evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia, che ogni anno consente di visitare luoghi d’arte e di storia spesso non accessibili al pubblico.

Palazzo Vallelonga rappresenta un esempio significativo dell’architettura vesuviana e testimonia il legame storico tra BCP e territorio. Acquisito dalla banca nel 1982 e oggetto di un importante intervento di restauro conservativo, l’edificio è stato riportato al suo originario valore architettonico, diventando punto di riferimento culturale per la comunità locale.

Le visite si svolgeranno con il supporto degli “apprendisti ciceroni” del Fondo Ambiente Italiano, studenti delle scuole IIS Francesco Degni di Torre del Greco e Liceo Scientifico Don Lorenzo Milani di Gragnano, che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia, delle caratteristiche architettoniche e delle peculiarità artistiche del Palazzo.

Le aperture al pubblico sono previste nei seguenti orari: sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 9:30 alle 17:30 (con ultimo ingresso alle 16:30), con turni di visita ogni 30 minuti e gruppi di massimo 25 persone. Le visite organizzate in occasione delle Giornate FAI sono gratuite, con donazioni facoltative per supportare l’operato dei volontari dal contributo minimo di 3 euro.

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