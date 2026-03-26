“Positano”: quotidianità e nostalgia, il nuovo brano del cantante torrese Didonna

Mare, semplicità e esperienze sono le tre parole chiavi che racchiudono l’essenza del nuovo progetto di di Emmanuel Di Donna in arte diDonna, cantautore e produttore di Torre Del Greco.

Il racconto di una storia finita: le parole di Emmanuel Di Donna

Positano è il nome del nuovo singolo, uscito il 19 marzo, scritto cantato e prodotto da Emanuel Di Donna in arte Didonna che segna l’inizio del suo nuovo progetto. “Positano è un racconto di quotidianità, quando finisce una relazione è come se tutto tornasse uguale, nonostante la quotidianità serena come riprendere in mano i propri progetti, rimane comunque la nostalgia, una quotidianità serena alternato a momenti di nostalgia”. – racconta l’artista.

Il brano è accompagnato dal videoclip che alterna scene di vita quotidiana che rappresentano la serenità, come leggere un libro e bere un caffè girate con una videocamera moderna e scene di nostalgia girate con videocamera vintage.

L’evento live a Torre Del Greco e i progetti futuri di diDonna

Per l’uscita del nuovo singolo, Didonna ha organizzato una serata a Torre Del Greco, un live show aperto al pubblico.

“È stato molto seguito, prima che iniziassi a suonare io, hanno suonato amici miei cantautori e poi abbiamo festeggiato l’uscita di Positano a mezzanotte“. – racconta Emmanuel. Riguardo a progetti futuri racconta di avere già in programma altri singoli, tra cui uno estivo, che rimanda al concetto delle sue parole chiavi. “Ho in programma live tra aprile e maggio, ci sono molti festival e ci saranno live set che stiamo organizzando” – ha infine affermato.