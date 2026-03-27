Controlli in piazzetta, scoppiano i disordini: arriva anche l’ambulanza

Momenti di tensione in piazzetta, dove ad ora di pranzo sono scoppiati dei disordini contestualmente ad alcuni controlli da parte della Polizia Municipale.

Controlli in piazzetta a Torre del Greco: scoppia il caos

Visto l’aumento dei casi di Epatite A a Napoli e provincia, e dato l’approssimarsi del Giovedì Santo, giornata in cui è tradizione preparare la zuppa di cozze, si sono intensificati i controlli anche a Torre del Greco per tutelare la salute dei cittadini. Le attività si sono concentrate anche nell’area mercatale della cosiddetta piazzetta, zona tra l’altro “calda” dove spesso si è riscontrato il mancato rispetto delle normative da parte di alcune attività.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe scoppiato il caos a causa di proteste. Sul posto è giunta anche un’ambulanza, segno di una particolare veemenza dell’accaduto. Un agente con la divisa della Polizia Municipale, interrogato da un nostro giornalista, si è limitato a spiegare che si trattava “Solo di controlli”. Un altro uomo in borghese, che non si è qualificato come poliziotto, ha aggiunto che “sono cose che succedono”.

Non hanno voluto esprimersi neanche commercianti e cittadini, probabilmente per non esporsi a critiche e possibili fastidi. Un segnale di palese omertà che restituisce un’atmosfera, in zona, certamente non tranquilla né edificante.