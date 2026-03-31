Ospedale Maresca, nasce un tavolo tra Comune e Regione: tutti i dettagli

Oggi 31 marzo il Consiglio Comunale di Torre del Greco ha trovato un accordo cruciale sull’Ospedale Maresca volto alla nascita di un tavolo con la Regione Campania.

Nasce il tavolo di confronto tra Comune e Regione sull’Ospedale Maresca

Questa mattina 31 marzo 2026 si è svolto a Torre del Greco il Consiglio Comunale che aveva come unico punto all’ordine del giorno il futuro dell’Ospedale Maresca: argomento a cuore per la città ma anche per le comunità limitrofe. Dalla riunione è poi emersa la decisione unanime di creare un ponte di contatto con la Regione.

La Campania, infatti, nei giorni scorsi è uscita ufficialmente dal piano di rientro territoriale – come precisato anche dal Presidente di Regione Roberto Fico. Una mossa che riporta ad una regolare gestione della Sanità.

In questo contesto l‘opposizione ha prontamene richiesto un consiglio monotematico di confronto con la maggioranza e con il Sindaco Luigi Mennella per sollecitare un intervento a rinforzo del servizio ospedaliero del Maresca.

Le parti si sono confrontate evidenziando i maggiori punti critici del momento che sta vivendo l’ospedale torrese: a preoccupare maggiormente lo stato del pronto soccorso, attualmente inadeguato alle necessità del territorio. Dopo lungo dialogo si è giunti ad un accordo definitivo e si è conclusa l’assemblea con voto unanime a favore della costituzione di un tavolo con la Regione.

Le parole del Consigliere Caldarola e del Sindaco Mennella

Al termine della riunione svoltasi nella sede Comunale di Torre del Greco il Consigliere Luigi Caldarola ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Vesuvio Live in merito all’ottenimento di un posto per l’opposizione al tavolo con la Regione:

“Siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto un obiettivo che non ha colore politico seppur promosso dall’opposizione. Grazie al voto unanime favorevole al tavolo del dialogo con la Regione non ci sarà soltanto il Sindaco in quanto membro della maggioranza. Questa è una vittoria volta agli interessi dell’Ospedale Maresca e di un suo rilancio concreto“.

Anche il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, si è detto sereno per il futuro dell’Ospedale Maresca visto il lavoro svolto fin qui dall’ex Presidente di Regione Vincenzo De Luca e dall’attuale Presidente in carica Roberto Fico:

“Sono ottimista, grazie a De Luca e Fico che hanno messo in opera un risanamento del deficit pubblico per la Sanità della Campania. Ci confronteremo con le autorità Regionali portando avanti le nostre istanze, ma sono fiducioso del fatto che finanzieranno nei limiti del consentito l’Ospedale Maresca introducendolo in un sistema ospedaliero efficiente”.