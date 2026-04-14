Turris, Gianluca Passeggio presenta la sua proposta: tutti i dettagli del progetto

Si entra nelle settimane calde sul fronte Turris, dove il calcio prova a rialzarsi dopo un anno di assenza. Tra i protagonisti di questa possibile rinascita c’è Gianluca Passeggio, imprenditore già noto nel panorama calcistico campano, che ha presentato ufficialmente un progetto ambizioso per il rilancio della Turris.

Passo in avanti, quindi, dell’attuale patron del Portici che ha diffuso in un ampio comunicato stampa corredato da una presentazione grafica la sua visione per il futuro del calcio a Torre del Greco.

La decisione finale spetterà all’amministrazione comunale, con il sindaco Luigi Mennella che non ha ancora sciolto le riserve. Prima di arrivare a una scelta definitiva, è previsto – come più volte specificato anche dal primo cittadino – un confronto con la tifoseria corallina, parte fondamentale di questo processo.

Di seguito il contenuto del progetto presentato da Passeggio.

Un ritorno alle origini: si riparte dall’Eccellenza

“Il cuore del progetto prevede il ritorno immediato dei Corallini in campo. La strategia delineata da Passeggio punta a una ripartenza solida dal campionato di Eccellenza, considerato il trampolino di lancio ideale per ricostruire un’identità sportiva forte e sostenibile. Non si tratta solo di iscrivere una squadra a un torneo, ma di riaccendere la passione di una piazza storica che chiede a gran voce il ritorno dell’iconica maglia rossa allo stadio Amerigo Liguori.



Nasce la Turris Academy: investire sul futuro.

La vera colonna portante della proposta di Gianluca Passeggio è però la valorizzazione dei giovani talenti locali attraverso la creazione della Turris Academy.

Settore Giovanile d’Avanguardia: Il progetto mira a costituire un polo d’eccellenza per la formazione calcistica, sottraendo i giovani alla strada e offrendo loro un percorso professionale monitorato.

Identità Territoriale: L’Academy non sarà solo una scuola calcio, ma un serbatoio per la prima squadra, garantendo che il futuro della Turris sia scritto da ragazzi legati ai colori e alla città.

Sviluppo Sociale: L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo per Torre del Greco, promuovendo lo sport come strumento di integrazione e crescita civile.



L’impegno per la città.

“Torre del Greco merita un progetto che vada oltre il risultato della domenica”. Il piano Passeggio punta a coinvolgere le forze produttive locali e l’amministrazione comunale per garantire stabilità a lungo termine, evitando gli errori del passato. Con la presentazione di questo piano, la palla passa ora alle istituzioni e alla tifoseria, chiamate a sostenere questa nuova sfida per far tornare a battere il cuore corallino”.

La Struttura della “Turris Academy”: Un Modello a 360°

Il progetto dell’Academy non è inteso come una semplice scuola calcio, ma come un vero e proprio hub formativo strutturato su standard professionistici:

Cantera Corallina: L’obiettivo è coprire tutte le categorie, dai Piccoli Amici fino alla Juniores nazionale/regionale. L’idea è creare un “filo rosso” tattico e metodologico che parta dai bambini e arrivi alla prima squadra.

Staff Multidisciplinare: Oltre agli allenatori abilitati UEFA, il progetto prevede l’inserimento di figure fisse come preparatori atletici specializzati per l’età evolutiva, match analyst e, innovazione importante per il territorio, un’area di supporto psicologico e pedagogico per i ragazzi.

Foresteria e Scouting: Passeggio punta a rendere Torre del Greco un polo d’attrazione per i migliori talenti della provincia di Napoli e del vesuviano, prevedendo potenzialmente strutture per ospitare giovani promesse provenienti da fuori città.

Convenzioni Scolastiche: Un punto chiave è il monitoraggio del rendimento scolastico degli atleti: l’Academy si pone l’obiettivo di formare “uomini prima che calciatori”, legando l’attività sportiva al successo negli studi.

Dettagli Tecnici: La Ripartenza dall’Eccellenza



“Ripartire dal massimo campionato regionale è una scelta strategica dettata da criteri di sostenibilità e ambizione”:

Titolo Sportivo: Per garantire il ritorno immediato in campo, il piano prevede l’acquisizione di un titolo sportivo già esistente o la richiesta di ammissione in sovrannumero (art. 52 NOIF), facendo leva sul blasone e sulla storia della Turris 1944.

Il Fattore “Liguori”: Il progetto di Passeggio mette al centro lo stadio Amerigo Liguori. L’obiettivo è trasformare l’impianto in una “fortezza” ma anche in un centro vivo durante la settimana, migliorando l’accoglienza per le famiglie e i tifosi.

Budget e Sostenibilità: A differenza delle gestioni passate, il piano per l’Eccellenza prevede un bilancio sano, basato su sponsorizzazioni territoriali e una gestione oculata, per evitare nuovi default finanziari. La squadra sarà costruita con un mix di “esperti della categoria” e i migliori prospetti in uscita dall’Academy.

Obiettivo Serie D: La permanenza in Eccellenza è pensata come una fase transitoria. Il progetto triennale di Gianluca Passeggio mira a stabilizzare la società per tentare il salto immediato nel calcio nazionale (Serie D) e, successivamente, il ritorno nel professionismo”.