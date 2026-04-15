Mercatorre, a Torre del Greco la Fiera Vintage più amata del Napoletano: ingresso gratis

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua ventitreesima edizione che si terrà ancora una volta nell’incantevole area esterna degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco. L’ingresso è gratuito.

Mercatorre 2026: a Torre del Greco torna la fiera del vintage

Nato come mercato alternativo e cresciuto fino a diventare un vero e proprio simbolo culturale del territorio, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage, un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

Si parte sabato, dalle 17:00 a mezzanotte, proseguendo poi domenica per l’intera giornata, dalle 10:00 alle 22:00. Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica dal vivo, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età. Un caleidoscopio di epoche, stili e passioni che trasforma gli Ex Molini in un crogiolo di cultura e creatività.

Grande spazio sarà riservato all’arte contemporanea con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca. Pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio. Un viaggio visivo tra linguaggi espressivi differenti, uniti dalla stessa vitalità artistica.

Mercatorre è anche CREATIVITÀ: domenica 19 aprile, con due sessioni, alle ore 12:00–14:00 e alle ore 16:00–19:00, la Coach hobbista Antonietta Pedata guiderà un laboratorio dedicato ai bambini, un percorso sensoriale e creativo attraverso carta, cartone e cartoncino per realizzare manufatti originali, imparando il valore del riciclo in modo divertente e condiviso.



