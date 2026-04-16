Stand Up For Good: risate, musica e solidarietà per costruire una clinica pediatrica in Uganda

Una serata per ridere, incontrarsi e fare del bene davvero: come aiutare a costruire una clinica in Uganda. È questo lo spirito di “Stand Up For Good”, l’evento che porta sul palco la stand up comedy trasformando il divertimento in un aiuto concreto.

Il Piccolo Principe… dal sogno alla realtà

Promossa dall’Associazione Il Sogno del Piccolo Principe, in collaborazione con il Rotaract Club di Torre del Greco e Comedy Factory, l’iniziativa unisce comicità, musica e socialità in un format coinvolgente e attuale. In programma stand-up comedy e dj set, con aperitivo incluso nel biglietto: un mix perfetto per vivere un momento di aggregazione leggero ma carico di significato.

L’obiettivo è chiaro: sostenere Salvagente Italia. L’intero ricavato sarà destinato alla costruzione di una clinica pediatrica in Uganda, un progetto concreto che trasforma ogni sorriso in un gesto di solidarietà reale e misurabile.

La location è di quelle d’eccezione: la suggestiva scenografia dell’Hotel Marad, in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano, immerso nel verde e con una spettacolare vista su tutto il Golfo di Napoli.

L’evento rappresenta anche un’occasione per avvicinare soprattutto i più giovani a temi importanti attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo. Ridere insieme, conoscere nuove persone e contribuire a una causa importante diventano così parte della stessa esperienza.

Il biglietto, a prezzo simbolico, include una consumazione e l’aperitivo, garantendo accessibilità e sicurezza per tutti i partecipanti. L’ingresso è consentito dai 14 anni in su.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è possibile registrarsi al seguente link: https://is.gd/StandUpForGood2026

Una serata diversa dal solito, dove il divertimento incontra la solidarietà e ogni risata può fare davvero la differenza.