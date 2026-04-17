Torre incanta il mondo: corallo e cammeo protagonisti a Londra, tra sfilate e gioielli

L’eccellenza di Torre del Greco sbarca a Londra con l’evento Coral and Cammeos – Catwalk and Exhibition che si è tenuto il 15 aprile presso l’Ambasciata d’Italia britannica: in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, corallo e cammeo torrese si sono resi protagonisti del prestigioso incontro.

Eccellenza torrese: corallo e cammeo di Torre del Greco a Londra

L’evento si conferma tra le principali iniziative di promozione del Sistema Italiano nel Regno Unito nel settore della gioielleria di alta gamma, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza della tradizione italiana nella lavorazione del corallo e del cammeo, espressione distintiva del distretto di Torre del Greco.

Il comparto conta circa 200 aziende e impiega complessivamente 2 mila persone, con un valore di produzione di oltre 20 milioni di euro e una proiezione all’estero che incide per circa il 70% sul totale della produzione.

La manifestazione è stata aperta con una sfilata tra i saloni della Residenza, accompagnata da una presentazione descrittiva dei pezzi. Le modelle hanno indossato le creazioni delle aziende coinvolte nel progetto: Aucella, Bruno Mazza, Antonino De Simone, De Simone Fratelli, Evanueva, Mattia Mazza, Giov. Ascione & Figli e Cameo Italiano.

Al termine della sfilata, la serata è continuata con un’esposizione dei gioielli firmati dalle stesse aziende e con una dimostrazione dal vivo della lavorazione artigianale da parte di un incisore che ha illustrato le tecniche di realizzazione, soffermandosi anche sui profili di sostenibilità e sul valore artistico di queste opere.

“L’obiettivo di questo evento è valorizzare una filiera storica che coniuga tradizione artistica con qualità estetica, sostenibilità e innovazione, intensificando il dialogo con un mercato di grande rilievo come quello britannico” – ha dichiarato l’incaricato d’Affari Riccardo Smimmo.

“Con questa iniziativa intendiamo mettere in luce le caratteristiche di unicità e alta artigianalità che rendono questo settore un esempio emblematico di Made in Italy sui mercati mondiali“ – ha replicato il direttore dell’Agenzia ICE di Londra.

“Rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio Poter presentare, in contesti così prestigiosi e di fronte a interlocutori britannici di alto profilo, ciò che rende unico e riconoscibile il nostro territorio nel mondo, ovvero la lavorazione del corallo e del cammeo, che si realizza esclusivamente a Torre del Greco con queste caratteristiche” – ha commentato il presidente di Assocoral Vincenzo Aucella.