Conte a Torre del Greco: taglio del nastro alla sede M5S, attenzione a marittimi e giovani

Una visita dal forte valore politico e simbolico quella di Giuseppe Conte a Torre del Greco nella giornata del 25 aprile, nella quale l’ex presidente del Consiglio ha preso parte all’inaugurazione della nuova sede del Movimento 5 Stelle in viale Mazzini 19, destinata a diventare presidio territoriale e punto di ascolto per i cittadini.

La presenza del leader pentastellato, accolta da una significativa partecipazione popolare, ha trasformato il taglio del nastro in un momento di confronto diretto con il territorio.

Prima ancora dell’arrivo nella sede, Conte si è brevemente trattenuto con simpatizzanti, rappresentanti del mondo marittimo ed altri cittadini, ascoltando istanze legate alle difficoltà economiche, alla condizione dei giovani costretti spesso a lasciare il Sud e alle preoccupazioni espresse da molte famiglie.

Conte a Torre del Greco: “Libertà va conquistata ogni giorno”

Nel corso dell’iniziativa, Conte è stato accompagnato dal referente territoriale Nicola Liguoro e dagli esponenti locali del Movimento. Con essi, numerosi rappresentanti istituzionali tra cui il sindaco Luigi Mennella, l’assessore Laura Vitiello ed il consigliere Mirko Gallo, altri consiglieri comunali ed esponenti dell’amministrazione comunale oltre a referenti regionali e nazionali pentastellati.

Conte ha posto l’accento sulla giornata della Festa della Liberazione dal nazifascismo, riportando poi l’attenzione su temi sociali e internazionali e soffermandosi anche sui temi della pace e del disagio economico. Questioni che a Torre del Greco hanno trovato spazio nel dibattito istituzionale grazie anche all’importante contributo della fazione pentastellata nel “campo largo” a sostegno di Mennella alla guida di Palazzo Baronale dal 2023.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Mirko Gallo, tra i promotori dell’iniziativa. Gallo ha sottolineato il significato della presenza di Conte proprio nella giornata del 25 aprile, legandola a un messaggio di partecipazione e impegno civile.

Un punto di contatto tra politica e cittadini

Queste le parole del consigliere Gallo: “Sono contento che Conte, senza preamboli, abbia affrontato delle tematiche importantissime. Noi a Torre del Greco abbiamo preso una posizione decisa sulla guerra, siamo stati tra i primi comuni a inviare una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, esprimendo il nostro dissenso al rinnovo del memorandum d’intesa tra Italia e Israele, per fermare la complicità in questo genocidio”.

Sul fronte della povertà spiega: “Con questa amministrazione, con i propri fondi comunali, abbiamo attuato una misura contro il disagio economico. Proprio alcuni giorni fa, in qualità di delegato allo studio delle misure di contrasto alla povertà, ho inviato una relazione al Sindaco e al Dirigente alle Politiche Sociali per rinnovare la misura anche quest’anno. Non ci fermiamo quando si tratta di temi così importanti che contribuiscono a migliorare, se non addirittura, a salvare vite”.

Un evento che, oltre alla dimensione politica, segna l’avvio concreto di uno spazio pensato come luogo di prossimità. Da oggi, infatti, la sede sarà pienamente operativa con uno sportello del cittadino dedicato a raccogliere segnalazioni, idee, proposte e iniziative sociali. Un presidio che partirà con aperture settimanali: lunedì 27 aprile dalle 18:30 alle 20:00 con il consigliere Mirko Gallo e giovedì 30 aprile dalle 18:00 alle 20:00 con l’assessore Laura Vitiello. Tali orari settimanali dovrebbero poi essere confermati anche per le settimane a venire.

L’obiettivo dichiarato è fare della sede non soltanto un riferimento politico, ma uno spazio stabile di confronto e ascolto. “Continueremo a lavorare con umiltà, presenza costante e determinazione. Il nostro obiettivo è e resta uno solo: dare risposte concrete ai bisogni reali della collettività”, fanno sapere dal gruppo territoriale.

Con l’apertura del presidio di via Mazzini, il Movimento 5 Stelle punta così a radicare ulteriormente la propria presenza in città, intrecciando attività politica e servizio al territorio. Una nuova sede che vuole essere, nelle intenzioni dei promotori, una porta aperta sulla partecipazione.