VIDEO/ La Bottega del Cammeo: laboratorio e vendita in pieno centro, l’arte prende vita a Torre del Greco

Il cammeo è uno dei simboli di Torre del Greco e da oggi c’è un luogo dove questa centenaria arte non è soltanto in vetrina ma si ammira nelle mani di chi riesce a crearla partendo da una semplice conchiglia.

Torre del Greco, il cammeo dalla nascita alla vendita

Nel cuore pulsante del centro storico di Torre del Greco il cammeo non è più soltanto un gioiello da ammirare, ma un’arte viva da osservare nascere sotto i propri occhi.

In via Diego Colamarino 70, a pochi passi da piazza Santa Croce e dalla Basilica di Santa Croce, La Bottega del Cammeo di Domenico Accusato rappresenta qualcosa di raro e prezioso: un laboratorio artigianale e un punto vendita che convivono fianco a fianco, offrendo a cittadini, visitatori e turisti un’esperienza autentica dentro l’eccellenza identitaria torrese.

Qui non si entra semplicemente in una gioielleria. Si entra in una bottega dove il cammeo si crea. Dove il maestro incisore Domenico Accusato, forte di decenni di esperienza in giro per il mondo e di una lunga attività di divulgazione internazionale, lavora la conchiglia con gli strumenti della tradizione — mola, bulini, rotino — mostrando dal vivo gesti e segreti tramandati da generazioni.

La Bottega del Cammeo, dove l’arte è di famiglia

Un’idea nata, come raccontano Domenico e la moglie Giusy Pernice, per rendere finalmente visibile in città un patrimonio spesso celebrato ma non sempre accessibile. Quante volte, infatti, chi visita Torre del Greco si chiede dove acquistare un vero cammeo o assistere alla sua lavorazione? Qui le due esperienze coincidono. Tutti i giorni, come entrare in negozio. Passeggiando per le vie del centro.

“La nostra missione è stata rendere visibile nel centro della città la lavorazione del cammeo, permettere ai turisti ma anche ai torresi di assistere dal vivo a quest’arte e poter acquistare i nostri manufatti proprio nel luogo in cui prendono forma”, racconta Giusy Pernice.

Ogni creazione in cameo, corallo e pietre dure porta il segno della lavorazione artigianale, con particolare attenzione anche all’incisione personalizzata.

“Abbiamo voluto aprire le porte e far vedere quello che siamo capaci di fare a Torre del Greco. Il cammeo si può raccontare e promuovere restando qui, nella nostra città, seduti al banco di lavoro, nel luogo dove questa arte è nata”, sottolinea Domenico Accusato.

Un possibile apripista per una via che celebra l’artigianato locale

Ma il progetto guarda oltre il gioiello: vuole essere un presidio culturale. L’apertura della bottega, accolta da una partecipata inaugurazione e salutata anche dal sindaco Luigi Mennella, nasce con uno spirito fortemente propositivo: dimostrare che il cammeo può essere promosso restando a Torre del Greco, tra le sue strade, nel suo centro storico, senza doverlo raccontare soltanto oltreoceano.

Ed è qui che il progetto assume una visione più ampia. La bottega immagina una vera “strada degli artisti”, un circuito di laboratori e mestieri capace di fare da volano per il rilancio turistico ed economico della città, intrecciandosi con i percorsi religiosi legati a San Vincenzo Romano, al culto dell’Immacolata e alle bellezze storiche del territorio.

A Torre il souvenir nasce sotto i nostri occhi

Negli anni del turismo di massa, Torre del Greco potrebbe rientrare nel novero delle località nelle quali il souvenir compare, sotto gli occhi dell’incredulo turista (o semplicemente dell’appassionato), partendo da un’anonima conchiglia e divenendo pezzo d’arte unico grazie alle mani dell’artigiano e agli strumenti di una centenaria tradizione.

Non soltanto un acquisto, dunque, ma un’esperienza da vivere. Perché alla Bottega del Cammeo il visitatore non compra soltanto un manufatto: porta con sé un frammento di storia di Torre del Greco, inciso a mano, davanti ai propri occhi.

La Bottega del Cammeo di Domenico Accusato, dove si trova e contatti

L’attività si trova in via Diego Colamarino 70, a pochissimi passi da piazza Santa Croce.

Tel: 3473661489

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