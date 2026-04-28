Riapre il transito in Litoranea, Mennella: “Senso unico? Era solo un’ipotesi, basta speculazioni”

Riapre al transito veicolare il tratto della Litoranea temporaneamente interdetto per i lavori di riqualificazione del lungomare. Da oggi, martedì 28 aprile, le auto possono nuovamente percorrere la strada nel senso unico di marcia in direzione Torre Annunziata, lungo il segmento interessato dal cantiere che sta ridisegnando il volto del litorale.

Gli interventi in corso riguardano l’ampliamento dei marciapiedi, il rifacimento del manto stradale, l’adeguamento dei sottoservizi e un più ampio riassetto degli arredi urbani.

Sul posto, in occasione della riapertura, anche il sindaco Luigi Mennella insieme al dirigente Egidio Ciani, per un sopralluogo utile a fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere.

“Stando a quanto mi è stato illustrato, i lavori proseguono secondo i tempi prestabiliti”, ha dichiarato Mennella, spiegando che i rallentamenti registrati nei mesi scorsi sarebbero stati legati soprattutto al maltempo. “Seguendo questo ritmo – ha aggiunto – sarà rispettato il termine di fine maggio per la conclusione delle attività necessarie alla temporanea eliminazione delle barriere, per permettere ai bagnanti di godere appieno delle nostre spiagge e agli operatori di poter lavorare senza problemi di sorta”.

Passerelle nei weekend e confronto sul futuro della viabilità

Nel frattempo, come già avvenuto nelle scorse settimane, nel weekend saranno predisposte passerelle provvisorie per consentire l’accesso agli stabilimenti balneari e alle aree libere.

Il sopralluogo è stato anche occasione di confronto con residenti e commercianti, soprattutto su un tema che nelle ultime settimane aveva alimentato dibattito: la ventilata ipotesi di un futuro senso unico permanente su via Litoranea.

Sul punto il sindaco ha voluto ribadire che non esiste alcun atto ufficiale. “Si tratta di ipotesi emerse durante un incontro che affrontava diversi aspetti e che non si sono mai tradotte in decisioni formali”, ha chiarito, aggiungendo che ogni scelta sul futuro assetto della Litoranea sarà condivisa con i soggetti interessati.

“Ogni decisione sul futuro della Litoranea sarà presa di concerto con i soggetti interessati, senza fughe in avanti e senza la necessità di ingenerare ‘iniziative politiche’ fondate sul nulla, come purtroppo spesso capita nella nostra città”.

Un messaggio che punta a rassicurare cittadini e operatori, mentre prosegue un intervento destinato a incidere in modo significativo su uno dei tratti più strategici e discussi del litorale torrese.