Rissa a Torre del Greco, commerciante di 36 anni accoltellato: denunciato un 18enne

Sarebbe stato denunciato un ragazzo di 18 anni per la rissa avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Torre del Greco sfociata nel ferimento di un commerciante di 36 anni, accoltellato diverse volte in strada.

Rissa a Torre del Greco, commerciante accoltellato: un denunciato

L’episodio di violenza si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Vittorio Veneto, dove il 36enne sarebbe stato accerchiato e colpito svariate volte, in diversi punti del corpo, con un’arma da taglio, rimanendo gravemente ferito.

L’uomo, un commerciante già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato aggredito dal branco all’altezza dell’ufficio postale. Tra i giovani presenti, un 18enne che avrebbe partecipato alla rissa, denunciato poi dai carabinieri della stazione di Torre del Greco, con l’accusa di tentato omicidio e rissa.

Stando ad una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, il 36enne sarebbe rimasto coinvolto in una rissa che avrebbe visto protagoniste più persone, per poi essere raggiunto da diversi fendenti. L’aggressione è chiaramente visibile nei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate sul posto, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il 36enne è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca, poi è scattato il trasferimento all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico a causa dei danni provocati dalle coltellate.