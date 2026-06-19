Simone De Martinis, amici e Fiamme Oro in campo per la vita al Liguori: per lui la laurea che non ha mai festeggiato

Ricordando Simone De Martinis tra sport e solidarietà: “Un Gol per la Vita” è l’evento che ricorda il giovane poliziotto torrese che, donando i suoi organi, ha salvato 16 vite.

“Un Gol per la Vita”, ricordando Simone De Martinis

Torre del Greco si prepara a vivere una giornata di grande emozione e partecipazione. Sabato 27 giugno lo stadio Amerigo Liguori ospiterà il 1° Memorial “Un Gol per la Vita”, evento promosso dall’Associazione Simone De Martinis per ricordare il giovane agente della Polizia di Stato che, attraverso la donazione degli organi, ha salvato sedici vite lasciando un messaggio destinato a continuare nel tempo.

Dopo la recente costituzione dell’associazione voluta dalla madre Archetta Colamarino insieme ad amici, volontari e realtà del territorio, il Memorial rappresenta il primo grande appuntamento pubblico di un percorso che punta a diffondere la cultura del dono ben oltre i confini cittadini.

Una corona d’alloro sul berretto: la laurea che Simone non ha potuto festeggiare

L’evento non sarà soltanto una partita di calcio, ma un momento collettivo di riflessione e condivisione che unirà sport, istituzioni, musica e testimonianze.

Ad aprire la manifestazione sarà l’artista Lina Nappo, legata personalmente a Simone, che ha scelto di partecipare per offrire il proprio contributo attraverso la musica. Seguiranno l’ingresso dei labari istituzionali, i saluti delle autorità, la benedizione e la presentazione delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Tra i momenti più significativi della cerimonia ci sarà la deposizione di una corona d’alloro sul berretto della Polizia di Stato appartenuto a Simone, gesto simbolico che celebrerà anche la sua laurea, un traguardo che non ha avuto la possibilità di festeggiare.

La partita del cuore al Liguori

Il Memorial entrerà poi nel vivo con il ricordo di Simone De Martinis e di Aniello Scarpati, seguito dall’esecuzione dell’Inno Nazionale.

A sfidarsi sul terreno di gioco saranno il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e una rappresentativa composta da colleghi e amici di Simone. Due tempi da trenta minuti all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

Durante l’intervallo è previsto un ulteriore momento artistico affidato ancora a Lina Nappo, mentre a guidare il pubblico per tutta la serata sarà il presentatore Patrizio Di Lorenzo, amico di Simone e volto scelto per raccontare con sensibilità ogni fase dell’evento.

Un messaggio che guarda al futuro

La manifestazione si concluderà con le premiazioni e con il conferimento di riconoscimenti alle istituzioni e ai soggetti che hanno sostenuto il progetto.

Il Memorial si inserisce inoltre in un percorso più ampio di sensibilizzazione che comprende anche il cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”, scritto e diretto da Valter D’Errico, dedicato proprio alla storia di Simone con la partecipazione di attori amati dal grande pubblico come Claudia Gerini, Marina Suma, il giovanissimo talento Luigi Zeno ed il torrese Ciro Torlo.

L’obiettivo dell’associazione è chiaro: trasformare una storia di dolore in un messaggio di speranza, solidarietà e amore verso il prossimo. Per questo gli organizzatori invitano l’intera cittadinanza a partecipare numerosa, affinché il ricordo di Simone possa continuare a vivere attraverso gesti concreti capaci di fare la differenza nella vita degli altri.