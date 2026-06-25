Torre del Greco, via alle iscrizioni per il trasporto scolastico: come fare domanda

A Torre del Greco sono aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella avvia le procedure per il servizio in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

Trasporto scolastico: via alle iscrizioni a Torre del Greco

L’avviso pubblico è stato diramato dall’ufficio pubblica istruzione e firmato dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dal dirigente Gaetano Camarda. Tramite la nota l’ente comunica che “da mercoledì primo luglio a lunedì 27 luglio sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni delle scuole cittadine dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado”.

Sempre nell’avviso si legge come “decorso tale periodo, ulteriori richieste di iscrizione potranno essere vagliate non prima di ottobre 2026, nei limiti dei posti rimasti eventualmente disponibili per ciascuna linea”. La gestione delle iscrizioni e dei rapporti con l’utenza è affidata alla ditta Angelino Spa.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Autoroute, accessibile tramite l’apposita sezione del sito attraverso Spid e carta d’identità elettronica. Sarà necessario compilare il modulo di domanda, caricare una foto formato tessera dell’alunno e inserire i campi relativi all’eventuale delega al prelievo dello stesso. Nel caso di diritto alla riduzione della quota di iscrizione, è necessario caricare la certificazione Isee 2026 in corso di validità.

Sorrentino e Camarda sottolineano inoltre che “tutte le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo e saranno valutate in base alla conformità rispetto al piano di trasporto 2025/2026 (consultabile sul sito del Comune), nei limiti dei posti disponibili e fino ad esaurimento delle risorse stanziate”.

Viene precisato che, le richieste di “nuova fermata” – fermo restando il criterio cronologico di arrivo – verranno valutate in relazione alla compatibilità delle linee istituite nel piano di trasporto. Tutte le istanze anche se accolte, saranno comunque “da intendersi come provvisorie fino all’approvazione del ‘piano di trasporto scolastico 2026/2027’ prevista entro il 15 settembre”.

Tutte le altre avvertenze sono contenute nell’avviso pubblico (presente sul sito del Comune di Torre del Greco). Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo sportello front-office appositamente istituito dalla ditta Angelino Spa in via Calastro 37, aperto al pubblico nel periodo di riferimento tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.