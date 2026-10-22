A Santa Maria del Carmine una giornata speciale per salutare Don Mario Pasqua, tra gratitudine ed emozione

Anni di impegno pastorale, dedizione e vicinanza alla comunità hanno reso Don Mario Pasqua una presenza significativa per tanti fedeli. La parrocchia di Santa Maria del Carmine si prepara a salutare il suo parroco, destinato a un nuovo incarico pastorale. Un passaggio che porta con sé emozione e gratitudine per una figura che, nel tempo, ha saputo costruire un legame profondo con la città.

Dalla condivisione della fede alla vicinanza umana: il percorso pastorale di Don Mario

Nel corso degli anni trascorsi alla guida della parrocchia di Santa Maria del Carmine, Don Mario Pasqua ha accompagnato i fedeli con costanza e disponibilità, costruendo un rapporto fondato sull’ascolto, fiducia e condivisione della fede.

Come ricordato nei messaggi diffusi dalla comunità parrocchiale, il suo ministero è stato un cammino caratterizzato da insegnamenti preziosi e da quel «Sì» rinnovato ogni giorno con spirito di servizio.

Fede, riconoscenza e affetto: gli appuntamenti per accompagnare Don Mario nel nuovo cammino pastorale

Per salutare il parroco e ringraziarlo per il percorso condiviso, la comunità parrocchiale ha organizzato una giornata speciale per domenica 25 ottobre 2026.

Il primo appuntamento è alle 10:30, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Mario Pasqua. Sarà il momento centrale della giornata, un’occasione per affidare al Signore il cammino compiuto insieme e manifestare la gratitudine per il servizio pastorale svolto.

Alle 12:00, all’esterno della parrocchia, è previsto un momento di festa e condivisione fraterna, per ritrovarsi e rivolgere a Don Mario un saluto affettuoso

Tra il dispiacere per la partenza e l’augurio per il futuro: Torre del Greco si prepara a salutare il suo parroco

Il cammino pastorale di Don Mario Pasqua prosegue con un nuovo incarico, ma resta vivo il legame costruito negli anni con la comunità di Santa Maria del Carmine. La notizia della sua partenza lascia dispiacere nella comunità torrese, che si prepara a salutarlo con affetto e riconoscenza.

Domenica sarà l’occasione per stringersi attorno al proprio parroco con l’augurio di proseguire il suo ministero con la stessa dedizione dimostrata finora. Un saluto che porta con sé la malinconia di un distacco, ma anche gratitudine per il bene donato.