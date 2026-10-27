Ognissanti, orario prolungato per il Cimitero di Torre del Greco: date e quando chiuderà

In occasione del ponte di Ognissanti, il Cimitero di Torre del Greco osserverà un orario prolungato nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2026.

Ognissanti: orario prolungato per il cimitero di Torre del Greco

Come ogni anno, in vista delle giornate dedicate al ricordo dei defunti, il cimitero torrese si prepara ad una massiccia presenza di cittadini che, durante i giorni festivi e non solo, si recheranno al cimitero per la commemorazione dei cari estinti. Il 2 novembre, giornata dedicata ai morti, sarà di lunedì, dunque l’amministrazione comunale ha deciso di tenere alta l’attenzione anche sulle due giornate precedenti, nelle quali è assai probabile che l’affluso di visitatori possa essere maggiore rispetto al solito.

Per queste ragioni, il primo cittadino, Luigi Mennella, ha sottoscritto un’ordinanza con la quale è stata prevista “l’apertura del cimitero comunale per i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2026 dalle ore 7 alle ore 17, al fine di consentire la regolare affluenza per la commemorazione dei defunti”.

In più, nelle stesse tre giornate, è stata disposta “la presenza all’esterno e all’interno di tutta l’area cimiteriale, di un numero adeguato di agenti di polizia municipale” e, allo stesso tempo, è stato stabilito che “il personale in servizio presso il cimitero, vigili sull’esatta e corretta osservanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza“.