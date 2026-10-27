In Campania la grande fiera del cioccolato con le specialità dei morti: l’ingresso è gratis

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2026, Choco Italia, la rinomata fiera itinerante del cioccolato, promossa dall’Associazione Italia Eventi, farà tappa in Corso Mazzini, a pochi passi dai suggestivi portici di Cava de’ Tirreni. Si tratta del quinto appuntamento autunnale dell’evento che si inserisce all’interno del cartellone cittadino del fine settimana di Halloween. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Fiera del cioccolato a Cava de’ Tirreni: è gratis

La grande fiera – organizzata con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, della CNA Salerno e dell’UNOE – proseguirà tutti i giorni con orario continuato, dalle 10:00 del mattino fino a mezzanotte. Una tappa in cui la cultura del cioccolato incontra la ricchezza di un territorio da sempre vocato all’eccellenza agroalimentare, accogliendo artigiani e maestri cioccolatieri pronti a dialogare con cittadini, turisti e appassionati.

A Choco Italia i visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino i segreti del temperaggio e le differenti origini delle fave di cacao attraverso il racconto appassionato dei produttori. Passeggiando tra gli stand troveranno le più squisite creazioni artigianali: dalle tradizionali e raffinate praline alle varianti speziate, fino alle tavolette mono-origine e alle ampie selezioni senza glutine, senza lattosio e con zuccheri alternativi.

Protagonisti i sapori di ben cinque regioni d’Italia ma anche prelibatezze di Halloween e della festa dei morti. A fare gli onori di casa le produzioni della Campania, con i dolci della tradizione e la rinomata cioccolateria salernitana. Tra le specialità più golose spiccano i cremini e i cioccolatini cremosi farciti con le eccellenze del territorio, come il celebre Liquore Strega di Benevento e la Mela Annurca IGP, affiancati dal cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti e dalle fragranti aragostine ripiene al momento. Non mancheranno il croccante caldo preparato sul posto, le caldarroste e la frutta secca d’eccellenza dei Monti Picentini, tra Nocciole di Giffoni IGP, mandorle e noci.

A fare da sponda saranno le prelibatezze del Molise, presente con cremini, praline, macarons artigianali, opzioni dedicate a chi sceglie prodotti senza glutine e senza lattosio e l’esclusiva novità dei cioccolatini realizzati con latte di bufala. Il percorso del gusto prosegue poi verso la Puglia, rappresentata dai suoi iconici e fragranti pasticciotti dorati, per poi spingersi fino in Sicilia con l’inconfondibile Cioccolato di Modica IGP, un’ampia scelta di pralineria, croccanti waffel, le maestose cassate e i cannoli croccanti riempiti d’arte. Infine, a completare questo quadro di sapori sarà l’alta scuola di pralineria dell’Umbria, con le sue famose ed eleganti sfere di cioccolato ripiene in un’ampia varietà di gusti, oltre alla presenza di uno storico liquorificio artigianale nato nel 1810, che proporrà una selezione di spiriti e distillati tradizionali tra cui spicca il leggendario assenzio.

L’intrattenimento

Oltre al vivace mercatino artigianale, il cuore pulsante delle attività didattiche sarà la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante, gestita dai maestri cioccolatieri perugini e attiva ogni giorno dalle 10 alle 20. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto che ospiterà tre percorsi esperienziali:

Dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato: un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi;

un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi; Diventa cioccolatiere per un giorno: un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria;

un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria; Nonni e nipotini – Un mondo di cioccolato (appuntamenti fissi alle ore 17 e alle ore 18): uno speciale incontro pomeridiano nato per unire le generazioni attraverso la dolcezza e la magia della manualità condivisa.

Il tutto in un’atmosfera di gioia e intrattenimento con gli spettacolari show dal vivo di Pulcinella e i burattini del Teatro Nazionale del maestro Mauro Apicella, gratuiti e aperti a tutti. Sabato 1 novembre, inoltre, si terrà l’evento Chocopop Art, un laboratorio creativo gratuito dedicato ai piccoli artisti del cioccolato ed aperto a tutti i bambini che potranno realizzare golose opere d’arte tutte da mangiare. La sera del primo novembre, dalle ore 20:00, in corso Mazzini approderà la Pig Band Street Music.