Trovato morto in strada a Napoli, la vittima è un 48enne: accoltellato 17 volte alla schiena

Sarebbe stato ritrovato senza vita in via San Giovanni in Porta, nel quartiere Vicaria di Napoli, un uomo di 48 anni, morto a seguito di un brutale omicidio.

Trovato senza vita a Napoli: morto a 48 anni

Il dramma si sarebbe consumato nella tarda serata di ieri. La vittima è Marco Barbuto, un uomo di 48 anni che, stando a quanto reso noto dall’Ansa, era un rapinatore. Al momento dell’assassinio indossava dei guanti monouso e aveva la targa dello scooter coperta, in modo tale che non fosse leggibile.

Secondo una prima ricostruzione, fondata sugli accertamenti effettuati sul cadavere, il 48enne sarebbe stato accoltellato alla schiena per ben 17 volte. L’ipotesi più accreditata attualmente è quella di una possibile vendetta ma sarà necessario attendere il prosieguo delle indagini. Al caso stanno lavorando i poliziotti dell’Upg e della Squadra Mobile del capoluogo campano.