“Vieni, ti vuole un signore”, tenta di portare via bimbo di 5 anni: terrore nel Napoletano

Attimi di paura nella mattinata di ieri a Marano di Napoli dove un uomo avrebbe tentato di portare via un bambino di appena 5 anni, mentre rientrava a casa dopo la scuola.

Marano, 45enne tenta di portare via un bambino di 5 anni

Il piccolo sarebbe stato avvicinato dall’uomo al rientro dalla giornata scolastica. Sarebbe stata la madre a presentare denuncia alla locale stazione dei carabinieri che hanno ricostruito la vicenda. “Vieni con me, ti vuole un signore” – avrebbe detto al bambino mentre, afferrandolo per un braccio, lo avrebbe invitato a seguirlo. Solo grazie all’intervento della madre, l’uomo sarebbe scappato via.

La vicenda si sarebbe consumata intorno alle ore 12:30 davanti all’abitazione di famiglia. In quel momento il piccolo sarebbe stato lasciato sotto casa dal pulmino scolastico mentre la madre, affacciandosi per accogliere i figli, avrebbe notato che lo sconosciuto stava trattenendo il suo bambino per un braccio. Precipitandosi giù per le scale, urlando, avrebbe costretto l’uomo ad allontanarsi di corsa.

Grande spavento per il bambino, per fortuna rimasto illeso. La madre si sarebbe poi presentata alla stazione dei carabinieri di Marano per denunciare l’accaduto. I militari, già intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini e grazie alle descrizioni fornite dalla madre, alle informazioni raccolte nella zona e ai successivi accertamenti, hanno identificato e rintracciato l’uomo. Si tratta di un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La vicenda è ora affidata agli accertamenti delle autorità competenti. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.