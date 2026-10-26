Nel Napoletano apre il primo Horror Drive In d’Europa: si “entra” nel film con attori dal vivo

In occasione di Halloween a Pozzuoli, nel Napoletano, dal 23 ottobre al primo novembre 2026, apre il primo horror drive in d’Europa, un’iniziativa di HorrorDays che rivoluziona gli spazi del cinema in auto regalando un’esperienza senza precedenti.

A Pozzuoli apre il primo Horror Drive In d’Europa: come funziona

Con il primo horror drive in d’Europa, il pubblico non si limiterà a guardare un film dalla propria auto ma “entrerà” letteralmente nella storia. Il film sarà raccontato direttamente dalla radio del proprio veicolo mentre lo schermo mostrerà la strada che tutti i partecipanti, pur restando fermi nella vettura, percorreranno.

Nel corso del “tragitto” personaggi terrificanti, interpretati da attori del vivo, usciranno dal buio per camminare ed avvicinarsi alle auto. Gli spettatori arriveranno sul posto e saranno gli steward ad assegnare a ciascuna auto il suo posto. I veicoli resteranno spenti per tutta la durata dello spettacolo.

Basterà accendere la radio alla frequenza indicata e restare in auto: per 30 minuti il film uscirà dallo schermo fino ad arrivare al proprio finestrino. I personaggi potranno avvicinarsi al finestrino ma senza mai toccare i partecipanti né entrare nelle loro auto. Nel caso in cui, per svariate motivazioni, si preferisce restare lontani dai personaggi basterà accendere le quattro frecce: gli attori si allontaneranno e arriverà lo staff per fornire tutto il supporto necessario.

Le prossime date disponibili per prendere parte all’horror drive in sono 29, 30, 31 ottobre e primo novembre. L’appuntamento è al drive in di Contrada La Schiana, 21, a Pozzuoli (Napoli). Il costo del biglietto online, per singolo partecipante, è di 12 euro. Sarà possibile acquistare anche il ticket sul posto, salvo posti disponibili, al prezzo di 15 euro a testa.