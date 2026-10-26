Torturato e violentato in gruppo un ragazzo di 20 anni: il branco filmava l’orrore

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di aver violentato e torturato un ragazzo di 20 anni, a Ischia, per poi diffondere i filmati degli abusi sulle piattaforme di messaggistica.

Violentato e torturato a Ischia: tre arresti

La Polizia di Stato di Ischia e la Procura di Napoli hanno notificato l’arresto in carcere, emesso dal gip, a tre persone, coetanei della vittima. Il provvedimento si lega alle indagini avviate a seguito della denuncia del 20enne che avrebbe reso note le violenze subite.

La Polizia ha dato il via ad una serie di perquisizioni e sequestri dei dispositivi elettronici a discapito degli indagati. Di qui la scoperta delle torture e violenze sessuali subite dal ragazzo, affetto da un lieve ritardo mentale, filmate dagli stessi autori per la divulgazione dei contenuti con la propria cerchia di amici.

Il branco, stando a quanto rende noto Il Mattino, avrebbe sottoposto la vittima a vessazioni, violenze sessuali di gruppo che avrebbero causato al giovane anche la frattura di un braccio. L’accusa contesta i reati di tortura comune in concorso, violenza sessuale continuata in concorso e di gruppo aggravata dalla condizione di minorata difesa, violenza privata e diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

Una triste storia di bullismo e violenza che si è conclusa con la denuncia, da parte della vittima, e il conseguente arresto dei suoi aguzzini.