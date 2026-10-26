ULTIM’ORA. Terremoto nel Napoletano, 4 scosse: la più forte di magnitudo 2.3

Nuovo sciame sismico in corso nel Napoletano: poco fa è stata avvertita dalla popolazione dei Campi Flegrei una scossa di terremoto di magnitudo 2.3. Si tratta di eventi sismici che rientrano nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi: magnitudo 2.3

Al momento, la scossa più forte, di magnitudo 2.3, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 11:39 di oggi, 26 ottobre 2026. L’epicentro è stato individuato in zona Solfatara.

A fornire aggiornamenti, tramite una nota, è stato il Comune di Pozzuoli: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 11:39 del 26/10/2026 (UTC 10:39 del 26/10/2026) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

“All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400″.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.