Vaccino contro i tumori, verso la svolta: 82% dei pazienti vivi, recidive e metastasi ridotte

Sono stati presentati all’ESMO, il più grande congresso europeo dedicato all’oncologia tenutosi a Madrid, i risultati dello studio di fase 3 sul vaccino contro i tumori della pelle. Gli esiti sono promettenti e aprono la strada ad una significativa svolta per il trattamento del melanoma.

Vaccino contro i tumori: riduce recidive e metastasi

Si tratta di un vaccino a mRNA, somministrato insieme all’Immunoterapico pembrolizumab (Keytruda), “costruito” in base al tumore di ciascun paziente che riuscirebbe a ritardare il ritorno del melanoma e la sua diffusione ad altre parti dell’organismo. L’approccio avrebbe dimostrato anche una riduzione del rischio recidiva e metastasi.

A commentare i risultati dell’ultima analisi condotta è stato il dottor Paolo Antonio Ascierto, oncologo e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli. L’esperto ha dichiarato: “I nuovi dati sul vaccino a mRNA aprono ufficialmente una nuova era per il trattamento del melanoma e per l’intera oncologia”.

“Oggi all’ESMO di Madrid abbiamo presentato i risultati dello studio di Fase 3 INTerpath-001. Non somministriamo più una cura generica ma riprogrammiamo il sistema immunitario partendo dall’impronta genetica unica del tumore di ogni singolo paziente“ – ha continuato.

Di seguito i dati a 2 anni con il vaccino a mRNA + immunoterapia:

82,2% dei pazienti è vivo e libero da recidiva (vs 70,0% con la sola immunoterapia) ;

; 88,5% dei pazienti non presenta metastasi a distanza;

Rischio di recidiva o morte ridotto del 42% (e del 58% dopo i primi 6 mesi).

“Un trattamento su misura che istruisce i linfociti T a cacciare e distruggere ogni cellula tumorale residua. Evitare le ricadute è lo snodo fondamentale verso la guarigione dei nostri pazienti. Un grazie immenso ai pazienti, alle loro famiglie, ai ricercatori e a tutti i colleghi che rendono possibile questo straordinario passo avanti per la medicina di precisione” – ha concluso Ascierto.