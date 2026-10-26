A Napoli apre il Villaggio delle Specialità Senza Glutine: 4 giorni a ingresso gratis per tutti

Dal 12 al 15 novembre 2026 a Napoli arriva il Festival del Senza Glutine, l’evento in Piazza Dante dedicato alle specialità della tradizione partenopea e del mondo, accessibile anche alle persone celiache e con intolleranze alimentari. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festival del Senza Glutine 2026 a Napoli: ingresso gratis

Si susseguiranno quattro giorni dedicati al mondo 100% Senza Glutine tra prelibatezze, scoperta, informazione, shopping e tanto intrattenimento. La piazza napoletana si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Gluten Free dove poter vivere un’esperienza adatta a tutti: persone celiache, famiglie, curiosi e amanti del buon cibo.

L’evento è reso possibile grazie alla presenza di una selezione di food truck aderenti al network AFC di AIC Italia, provenienti da tutta Italia e pronti per portare a Napoli tantissime specialità rigorosamente senza glutine. I partecipanti potranno degustare: hamburger di Black Angus, Smash Burger, Röesti di patate, pyta gyros e cucina greca.

Non mancheranno arrosticini abruzzesi, arancini e specialità siciliane, cannoli siciliani farciti al momento e tante altre proposte tutte da scoprire. Il tutto accompagnato da una svariata selezione di bibite e birrette fresche Gluten Free alla spina.

Oltre allo spazio food, al Festival sarà possibile accedere anche all’Area Market dove aziende, produttori e artigiani presentano e vendono prodotti, novità e realtà del mondo senza glutine. Nell’Area Territorio, invece, associazioni, attività e realtà locali si incontreranno per valorizzare Napoli e il suo territorio.

Infine l’Area Talk e Divulgazione dove si terranno incontri, testimonianze, showcooking e approfondimenti dedicati a celiachia, alimentazione consapevole e benessere, anche grazie alle attività di AIC. Gli stand culinari e le diverse aree saranno aperti nei seguenti orari: giovedì dalle 18:00 alle 23:00, venerdì e sabato dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 23:00, domenica dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 22:00.