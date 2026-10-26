Sparatoria a Napoli, gambizzato e ferito al volto un 26enne: “Volevano rapinarmi”

Attimi di terrore a Napoli, nella zona Coroglio, dove un ragazzo di 26 anni sarebbe stato aggredito e gambizzato per cause ancora in corso di accertamento.

Napoli, ragazzo aggredito e gambizzato a Coroglio

La vittima, originaria di Pianura e già nota alle forze dell’ordine, si sarebbe presentata autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dopo essere stato ferito alle gambe a colpi d’arma da fuoco, presentando anche alcune tumefazioni al volto.

I carabinieri della stazione rione Traiano, a seguito della segnalazione, si sono precipitati in ospedale per ascoltare il 26enne e avviare le indagini del caso. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato sparato al ginocchio nel bel mezzo di un tentativo di rapina. Versione ancora tutta da verificare.

Intanto il giovane è stato dimesso e i carabinieri stanno portando avanti le indagini per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica della vicenda ed individuare gli eventuali responsabili.