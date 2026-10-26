Arriva la magia del Natale a Napoli: oltre 15 mila mq di parco illuminato gratis per tutti

Anche in occasione delle festività di Natale 2026, Bacoli accoglierà le tradizionali Luci d’Artista: il sindaco Josi Gerardo della Ragione ha anticipato il tema dell’edizione, mostrando il progetto delle luminari che animeranno la Villa Comunale, trasformata ancora una volta in un magico parco addobbato ad ingresso gratis per tutti.

Natale 2026, a Bacoli un magico parco di luminarie gratis

Le luminarie saranno installate all’interno della Villa Comunale, sul lago Miseno, ma anche al Parco Vanvitelliano del Fusaro. La Villa ospiterà un grande giardino tra alberi giganti, Babbo Natale, orsacchiotti del Natale, maestose renne e ambientazioni da favola per la gioia dei più piccoli.

“Siete pronti? Ecco come saranno le Luci di Natale di Bacoli. Illumineremo più di 15.000 mq di parchi pubblici. La Villa Comunale sarà piena di pupazzi e coreografie da favola: tutte dedicate ai nostri bambini. Sarà sempre accessibile per le migliaia di famiglie che verranno a trovarci, da tutta la Campania. E da tutta Italia. Per un Natale spettacolare. Con tante, tantissime sorprese” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Vi do qualche anteprima. Luci d’Artista, sul lago Miseno. È da più di dieci anni che registriamo numeri da record, che aumentano ogni volta. Nei due mesi natalizi, “centinaia di migliaia di visitatori vengono in città per ammirare le installazioni luminose. Sono cittadini, bambini, genitori, amici, ragazzi, nonni, che restano sul territorio e che favoriscono l’economia locale, in un tempo dell’anno che prima era considerato di bassa stagione. È un progetto in cui abbiamo creduto, quando nessuno lo credeva possibile: far vivere di turismo Bacoli anche in inverno. Ed invece ci siamo riusciti. Con pullman che giungono da tantissimi paesi”.

“E sappiatelo: non è finita qui. Perché la magia del Natale illuminerà anche il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Così avremo due giardini pubblici da vivere, da scoprire. Un grande attrattore. Le luci d’artista di Bacoli. Condividiamo, diffondiamo questa anteprima. Perché in tempi difficili, è ancora più necessario investire e credere nei Campi Flegrei. Insieme, facciamo vivere la nostra terra. Preparatevi ad immergerci in un paesaggio incantato. Un passo alla volta”.