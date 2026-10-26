La serata di Halloween più pazza di Napoli è da Adrenalina, la Casa degli Eventi in centro città

Halloween sarà una serata di musica, divertimento, buon cibo e intrattenimento per tutti i gusti a Napoli: Adrenalina trasforma ogni serata in un’esperienza da vivere.

Halloween Scary Movie, a Napoli una serata da vivere con Adrenalina

Nel cuore di Napoli, a pochi passi da via Marina e dal Maschio Angioino, c’è un locale dove la parola d’ordine è divertirsi. Si chiama Adrenalina – La Casa degli Eventi e, come suggerisce il nome, è molto più di un semplice posto dove trascorrere una serata: è uno spazio pensato per stare insieme, cantare, ballare, mangiare un buon panino e brindare con gli amici, lasciandosi sorprendere ogni volta da qualcosa di diverso.

Un locale moderno ma d’altri tempi, dove si mescola ogni desiderio di intrattenimento: dalla musica ai DJ set, dal karaoke alle serate a tema: il 31 ottobre è il centro del ricco calendario di eventi, arriva infatti Halloween Scary Movie, l’appuntamento più atteso della stagione.

Il segreto di Adrenalina è un calendario ricco e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di età e gusti differenti. Dalle serate karaoke alla musica live, passando per i revival anni ’90, i DJ set e i format più originali, da Adrenalina non ci si annoia mai.

In programma trovano spazio anche appuntamenti speciali come la Cena con Delitto, LOL – Chi ride è fuori, la Tombolata scostumata e le serate dedicate ai giochi. Un’offerta che punta sulla partecipazione e sul piacere di condividere un’esperienza, trasformando il pubblico in protagonista della festa.

Halloween Scary Movie: una notte da brividi

Tra tutti gli appuntamenti in calendario, ce n’è uno che occupa un posto speciale: Halloween è la festa per eccellenza di Adrenalina, un vero e proprio epic party per il quale la preparazione comincia già in estate.

Sabato 31 ottobre 2026 arriva Halloween Scary Movie, una notte che promette di trasformare il locale in un mondo da film horror, tra travestimenti, atmosfere da brivido, musica e divertimento. Non una semplice festa in maschera, ma un evento costruito per coinvolgere gli ospiti dall’inizio alla fine e catturare ciascuno per ore nel mondo della festa più paurosa e pazza dell’anno.

Il programma mette insieme sfilate e sfide tra i costumi più originali, karaoke e DJ set. La doppia sala permette di alternare momenti e atmosfere diverse, passando dalla voglia di cantare a quella di scatenarsi in pista.

E per chi ama stupire, il travestimento non è un dettaglio secondario: i tavoli con le maschere migliori potranno aggiudicarsi premi, tra cui bottiglie, weekend e accessori moda. Meglio, quindi, dare spazio alla fantasia e preparare un costume all’altezza della serata.

La parola d’ordine è partecipare, perché ad Halloween da Adrenalina anche il pubblico contribuisce a costruire lo spettacolo. L’obiettivo è regalare una notte da ricordare, da vivere con gli amici o in compagnia di nuove conoscenze, in un’atmosfera dove ironia, musica e creatività si incontrano.

Un locale, mille modi di divertirsi

La festa di Halloween rappresenta il momento più atteso, ma è anche lo specchio della filosofia di Adrenalina: offrire occasioni diverse per uscire, incontrarsi e vivere Napoli attraverso la sua energia notturna.

Per conoscere il calendario aggiornato, le modalità di partecipazione e le prossime iniziative, è possibile seguire i canali social ufficiali del locale. Per Halloween, la prenotazione del tavolo è fondamentale.

Adrenalina, la Casa degli Eventi: dove si trova e contatti



Adrenalina è in Via Guglielmo Melisurgo 46, Napoli, tra via Marina e il Maschio Angioino.

Prenotazioni WhatsApp: 333 8921583

Facebook: La Casa degli Eventi Adrenalina

Instagram: @viviconadrenalina