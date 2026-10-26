Apre il Villaggio dei Dolci e del Cioccolato a Napoli, tra praline e torte: l’ingresso è gratis

Dal 28 ottobre al primo novembre 2026, nel cuore di Napoli torna l’appuntamento più goloso e atteso dell’autunno: Chocoland – La Terra dei Golosi, Fiera del Cioccolato e dei Dolci, farà tappa in Piazza Municipio, per celebrare la sua V edizione. L’ingresso è gratis.

Chocoland 2026 a Napoli: la fiera del cioccolato e dei dolci

Si parte nel pomeriggio del 28 ottobre con l’apertura degli stand mentre dal giorno dopo, e fino al primo novembre, dalle ore 10:00 del mattino alle ore 22:00 la piazza partenopea sarà trasformata in un regno incantato di profumi, sapori e meraviglia. L’area accoglierà un vero e proprio villaggio del gusto che celebra l’eccellenza artigianale.

L’evento è organizzato dalla D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive guidato dall’assessore Teresa Armato, con la preziosa collaborazione di Casartigiani Napoli, del segretario Fabrizio Luongo.

Dal villaggio si entra varcando la scenografica porta a forma di tavoletta di cioccolato realizzata da Navarra Porte, simbolo di Chocoland, per poi perdersi tra le strutture addobbate con il tema dedicato ai giorni di Halloween con luci calde, scenografie gotiche e l’irresistibile profumo di cioccolato fuso che avvolgerà tutta la piazza.

I partecipanti potranno perdersi in un vero e proprio viaggio sensoriale che vedrà la presenza dei migliori espositori provenienti da tutta Italia: dalle praline più raffinate ai cremini artigianali, dalle tavolette bean-to-bar all’oggettistica interamente in cioccolato, liquori al cioccolato, vini selezionati, torte monumentali, il profumo inconfondibile del kurtos ungherese, la tradizione della pasticceria siciliana, frutta essiccata ricoperta, liquirizia calabra purissima e centinaia di creazioni di maestri cioccolatieri.

“Cuore pulsante della fiera sarà l’area dedicata alle eccellenze della pasticceria napoletana e campana che si alterneranno in show cooking, degustazioni guidate e creazioni live. Con il riconoscimento Le firme del dolce, vogliamo celebrare i maestri che ogni giorno rendono grande Napoli nel mondo. Questi i premiati: Ciro Scognamiglio di Poppella; Raffaele Capparelli del Capriccio, Oreste e Sergio Gallucci di Gallucci Faibano, Antonio Cafiero della pasticceria Primavera, Andrea e Nicola Pasticceria Pansa, Marco Biolzi della pasticceria Biolzi di Parma, Cake Design di Teresa Matarese” – ha dichiarato l’organizzatore Luigi De Simone.

Il programma

Show cooking e appuntamenti del gusto condotti da Lino D’Angiò:

Venerdì 30 ottobre 18:00 – Chef Sorrentino con creazione a sorpresa;

Sabato 31 ottobre ore 12:00 – Gelateria Gelè di Marano presenta il babà alla piastra;

Sabato 31 ottobre ore 13:00 – le tradizioni di una volta: pane con farina di grani antichi e la crema di cioccolata spalmabile a cura dello Gnocchificio e Biscottificio Pietro Baino, Panificio Russo e Federazione Italiana Panificatori;

Sabato 31 ottobre ore 18:00 – Preparazione Pumpkin Cake con il maestro Marco Napolitano – Pasticceria Napolitano;

Sabato 31 ottobre ore 19:00 – Preparazione tartufi al cioccolato con Enrico Egger – Pasticceria Tizzano, o Re d’o babà.

Un programma arricchito dalle incursioni a sorpresa della tiktoker Giovanna di Fior di Frutta. Sabato 31 ottobre alle 11:00 si terrà il convegno “Passione pasticceria: tra gusto, sicurezza e benessere” a cura di CertoConsumo APS. Intervengono l’avvocato Vincenzo Vitiello, la dottoressa Silvana Cicillini e la professoressa Michela Grosso – Università Federico II

Il grande programma d’intrattenimento: