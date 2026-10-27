A Napoli arrivano i Dinosauri Vivi, enormi e si muovono: 2 giorni immersi nella Preistoria

L’8 e il 9 novembre 2026 a Napoli arrivano i Dinosauri Vivi, speciali esemplari degli antichi e maestosi animali del mondo giurassico, riprodotti a grandezza reale, pronti ad incontrare famiglie e bambini al Teatro dei Piccoli.

A Napoli arrivano i Dinosauri Vivi: 2 giorni di spettacolo

La compagnia Dinosaur Show, sotto la direzione del responsabile Flavio Colombaioni, porterà in scena una straordinaria avventura con attori e dinosauri animatronic, affrontando sul palco con comicità e sensibilità i temi del bullismo e della raccolta differenziata. Per entrambe le giornate si terranno due repliche, una alle ore 16:00, l’altra alle 18:30.

Uno show pronto a stupire soprattutto i più piccoli grazie alla presenza sul palco di veri e propri Dinosauri Animatronic, giganti iperrealisti mossi da tecnologie d’avanguardia che interagiranno dal vivo con gli attori. Una vera e propria esperienza immersiva in grado di catapultare gli spettatori indietro nel tempo di milioni di anni.

La vera forza dello spettacolo risiede anche nella sua capacità di utilizzare il fascino del mondo preistorico per dialogare con le nuove generazioni su tematiche di stretta attualità. Durante la rappresentazione verranno, infatti, affrontati due temi cruciali per la crescita dei più giovani: la lotta al bullismo e l’importanza della sostenibilità ambientale attraverso la raccolta differenziata.

Grazie ad una narrazione coinvolgente di uno scienziato matto e il paleontologo Alfred alternata a momenti di forte interazione con il pubblico, i bambini potranno comprendere il valore del rispetto reciproco e della cura del nostro pianeta, divertendosi insieme a tutta la famiglia.

I biglietti sono acquistabili online, tramite la piattaforma Prenota il tuo posto, ed hanno i seguenti costi: prrimo settore intero 18 euro e ridotto 16 euro; secondo settore intero 16 euro e ridotto 14 euro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero 3397484193 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00.