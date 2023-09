L’oroscopo del giorno segno per segno, tante novità nel weekend: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 29 settembre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 29 settembre 2023 per tutti i segni zodiacali

ARIETE

In questo weekend ti capiterà di mettere in chiaro le cose in amore. Adesso puoi avere delle certezze, soprattutto in vista dei mesi di ottobre e novembre. Una ritrovata libertà, il desiderio di fare finalmente quello che desideri sono complemento di questo periodo che, pur essendo complesso, ti spinge a fare scelte diverse rispetto al passato. Se hai una attività in proprio cercherai di migliorarla. Amore in recupero.

TORO

Ci avviciniamo ad un fine settimana interessante. Questa seconda parte di settembre inizia a dare i suoi frutti, dall’8 ottobre avremo una Venere importante. Il peggio è passato nella maggioranza dei casi. Se ci sono situazioni pesanti, si può trovare un accordo. Chi ha vissuto momenti difficili a livello economico e lavorativo potrà sfruttare meglio questo Giove nel segno. Anche quelli che tra giugno e settembre hanno dovuto rivedere i conti, situazioni familiari, ora staranno meglio.

GEMELLI

Si riparte ma con una certa agitazione dentro, forse anche svogliatezza. Avresti bisogno di qualcosa di nuovo. Se hai riempito la tua vita di impegni, hai fatto bene ma se questi eventi sono sempre gli stessi bisogna inventarsi qualcosa di diverso. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba con i soldi. Per le questioni d’amore ottobre sarà un mese di verifiche.

CANCRO

Stai vivendo in maniera un po’ complessa questa giornata. Ultimamente sei un po’ ombroso, forse hai pensieri che non vuoi rivelare del tutto forse per paura di mettere in discussione i rapporti. In ogni caso, con Giove e Saturno favorevoli, sei protetto. Qualsiasi cosa tu abbia in mente andrà a buon fine ma non rifugiarti nei ricordi del passato.

LEONE

Chi mi ama mi segua: il Leone è fatto così, non va a caccia di ammiratori ma ama avere persone intorno con un atteggiamento positivo. Venere nel segno già da diversi mesi ti mette sul piedistallo quindi anche tu potresti aver verificato il potere del tuo fascino. Se sei stanco di una relazione vissuta da anni e hai bisogno di qualcosa di nuovo, questo è il periodo giusto per farti notare.

VERGINE

Troppa tensione negli ultimi giorni, nell’ambito del lavoro. Sei in una situazione particolare perché magari stai facendo delle cose in meno rispetto al passato, sei decentrato ma non ti dispiace questo momento. E’ il momento giusto anche per far capire quanto vali. Si noterà la tua assenza. Qualcuno capirà che il tuo aiuto era importante. Spostiamo l’interesse sull’amore perché tra qualche giorno Venere entrerà trionfalmente nel tuo segno. Non ti metti in gioco se sei single ma un piccolo passo in avanti dovresti farlo. Le coppie di lunga data possono fare progetti importanti.

BILANCIA

Ci stiamo avvicinando ad un weekend valido e chi vive un legame sentimentale può rafforzarlo. Tra ottobre e novembre i nuovi incontri saranno importanti. L’unico limite: affidarsi a persone troppo prepotenti. Soprattutto in amore e in certi rapporti potrebbe nascere qualche complicazione. Per fortuna, molti si sono resi conto di essere energici e, vista l’esperienza del passato, hanno capito di non avere più bisogno di guide.

SCORPIONE

E’ un momento particolare con una Venere contraria, un Giove dissonante negli ultimi mesi. Non tutto è andato come avresti voluto o non ci sono state evoluzioni desiderate. Nella migliore delle ipotesi stai per fare scelte diverse, vorresti collaborare con delle persone nuove e i dubbi sono tanti. No alle provocazioni inutili, anche in amore. Nelle relazioni in cui c’è stata bufera ma le fondamenta sono buone, ottobre rappresenta un mese di recupero. Chi è solo potrà sperare.

SAGITTARIO

Staccare la spina, andare lontano, frequentare gente. I rischi non ti fanno paura ma attenzione a non fare follie, soprattutto nell’ambito del lavoro. Sbuffi un po’ troppo oppure in questi giorni c’è qualcosa che non ti sta bene.

CAPRICORNO

Vai dritto per la tua strada perché nessuno può fermarti. Se sei intollerante e stanco, forse è perché ci sono delle persone che non seguono le tue direttive. Il 2023 si è già rivelato un anno importante, anche il 2024 darà grandi risorse. Chi non l’ha fatto potrà a breve iniziare a pensare a nuove scelte.

ACQUARIO

Troppa confusione, alti e bassi, anche a livello economico. Ami i rischi ma attenzione a non fare troppo. Per i sentimenti siamo in pausa di riflessione, anche qui dall’8 ottobre ci saranno delle novità. Ritardi non ne hai sopportati ma li hai dovuti vivere: alcuni progetti non sono in linea con i tempi previsti.

PESCI

Probabile che ci siano piccole perplessità, forse ti aspettavi risultati migliori. Tra fine ottobre e inizio novembre avremo delle stelle migliori quindi è molto probabile che quello che hai in mente si sviluppi ma tra qualche settimana. Se c’è una storia d’amore poco chiara devi capire subito cosa c’è che non funziona perché le polemiche potrebbero aumentare, meglio evitare divergenze. Cura un po’ di più la forma fisica.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.