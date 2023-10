L’oroscopo del giorno, tra nuovi amori e storie al capolinea: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 1 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 1 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Questo cielo invita all’azione, ti spinge a vivere una domenica interessante. Dal mese di giugno stai recuperando terreno ma quanta fatica accumulata? Poi ci sono queste distrazioni che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni, magari non per colpa tua, ma c’è qualche situazione finanziaria da mettere a posto. I veri dilemmi ora sono causati proprio da queste incertezze però, a guardare il cielo delle prossime settimane, il recupero è dietro l’angolo.

TORO

Devi rivalutare un sentimento. Questo è un periodo che ti porta a vivere anche di piccoli conflitti. Se sei preoccupato per una persona che non sta bene, se ci sono stati problemi, in realtà da giugno tutta la tua vita sta lentamente cambiando. A volte si torna protagonisti perché non ci sono più delle persone che prima ci aiutavano a fare delle cose. Questo può essere un pregio o un difetto: ora è tutto nelle tue mani.

GEMELLI

Saturno agitato comporta qualcosa di strano. Per esempio, i liberi professionisti fanno delle proposte ma non ottengono risposte immediate. Ottobre sarà il mese che metterà in guardia le coppie che hanno avuto dei problemi perché tra qualche giorno Venere inizierà un transito che maturerà una certa insoddisfazione. Se poi ci sono due persone in ballo andrà fatta una scelta.

CANCRO

Perché sei sulle spine? Non certo perché ti manca la voglia di reagire ma perché sei arrabbiato, pensi che qualcuno abbia avuto qualcosa in più di te, che qualcuno ti tolga quello che ti spetta. Se in estate c’è stata una crisi nelle coppie di lunga data, bisogna evitare che si ripeta. Presto o tardi ci saranno delle situazioni ma non tutto fila liscia come l’olio.

LEONE

Tu vuoi sempre apparire, essere il numero uno quindi se ci sono dei progetti in ballo ora farai l’impossibile per dare qualcosa in più. E’ inevitabile che in questo periodo le tue responsabilità crescano. Sei una persona che si mette in gioco volentieri. Forse anche in amore sarebbe necessaria più chiarezza: se in coppia qualcosa non va, c’è chi si guarderà intorno.

VERGINE

La buona notizia è che tra pochi giorni Venere entrerà ufficialmente nel tuo segno zodiacale. Venere ti dà un fascino particolare, ti pone in una condizione di maggiore serenità. Probabile che chi si espone, chi avrà voglia di trasformare un’amicizia in amore o farà un incontro, abbia qualcosa in più.

BILANCIA

Bisogna cercare di superare qualche piccolo fastidio fisico. Pare che in questi giorni in cui avresti bisogno di tanta tranquillità, qualcosa non vada per il verso giusto. Evidentemente ti senti un po’ sotto pressione.

SCORPIONE

Non avremmo più Venere contraria tra qualche giorno. Nella migliore delle ipotesi tutto è come prima, hai sempre le stesse persone di riferimento però manca quel fascino, divertimento in più. Se, invece, le cose non sono andate al meglio è probabile che tu abbia vissuto anche una piccola crisi. Più sicurezza ci vuole ma dovresti essere anche lasciato in pace da persone che ti hanno infastidito nel passato.

SAGITTARIO

L’amore in questo mese di ottobre sarà ridimensionato? Probabilmente sì, sarà messo in discussione ma non bisogna preoccuparsi. C’è questa Venere contraria che regala qualche dubbio ma se la coppia è forte si va avanti lo stesso. Sono tempi difficili. Se nel lavoro non si hanno le giuste proposte, se si fanno sempre le stesse cose e manca creatività, tutto potrebbe concludersi con qualche dubbio maggiore. Forse non hai voglia di fare le solite cose ma mancano spunti.

CAPRICORNO

Le stelle in questo periodo invitano a fare di più, sei tra i segni favoriti. La prossima sarà una settimana giù di corda, non tanto per colpa tua ma per alcuni avvenimenti che non saranno così facili da gestire. Convivenze, rapporti di lavoro, situazioni a contatto con gli altri potrebbero diventare faticosi. Nulla di grave ma se fossi aiutato di più non sarebbe male.

ACQUARIO

Tu hai voglia di riscattarti, di fare una vita diversa rispetto al passato. Alcuni sono pronti persino a buttare all’aria tutto quello che hanno fatto per tentare nuove strade. A volte l’isolamento può sembrare l’unica soluzione quando è difficile trovare consensi dalla realtà ma in questo periodo bisogna essere fiduciosi, tanto più che fra qualche giorno Venere non sarà più contro.

PESCI

Queste sono giornate di test, sul lavoro, in amore. Se una storia funziona oppure no, te ne accorgerai in questi giorni. Se un amore è interessante oppure no, lo capirai ora che Venere andrà in opposizione. Se ci sono tante insoddisfazioni interiori bisogna anche cercare il perché, le motivazioni che comportano difficoltà. Potresti non essere accompagnato dalle persone giuste sul lavoro o avere semplicemente bisogno di un po’ più di tranquillità.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.