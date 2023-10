L’oroscopo del giorno, emozioni in arrivo per qualcuno: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 2 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 2 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Sei pronto all’azione tanto da essere, in certi giorni, anche irruento. Una delle tue grandi qualità è la forza ma questa va dosata, indirizzata. E’ come si in questi giorni stessi vivendo una nuova fase della tua vita, in piena libertà. Se una persona è rimasta costretta per tanto tempo in un ruolo, a ripetere cose che non ama, quando ha la possibilità di gestire a pieno la propria vita può rischiare di eccedere. Nei rapporti sentimentali è molto utile ritrovarsi.

TORO

Sei al centro dell’attenzione, sei tu che salvi le cose in questo periodo. La Luna e Giove sono nel segno, tante responsabilità sono caricate sulle tue spalle. Persino se in questi giorni hai perso un riferimento, se in questi mesi hai dovuto lottare per mantenere in piedi tutto quello che hai, devi farti i complimenti. Negli anni di forza la vita cambia anche se talvolta in maniera un po’ disagiata e comporta anche delle nuove occasioni. La stanchezza domina la scena, non riesci ad essere completamente sereno in questo momento.

GEMELLI

In questa giornata vuoi fare cose divertenti, un po’ di tranquillità ci vuole. La necessità di risolvere alcuni problemi di lavoro è impellente, ogni tanto ci si può prendere anche una pausa di relax. Bisogna chiarire questioni d’amore rimaste in sospeso prima che Venere, dal giorno 8, torni in aspetto critico.

CANCRO

Sei un po’ arrabbiato. Non ci sono grossi blocchi in amore o sul lavoro ma ti senti trattato in maniera ingiusta. Sul lavoro puoi anche fare cose importanti ma vorresti avere delle conferme e invece, nonostante tu stia andando anche bene, c’è chi mette in discussione quello che fai. Non ti arrabbiare, ricorda che dall’8 Venere sarà favorevole anche con te.

LEONE

Forse sono troppe le responsabilità, forse pensi di essere circondato da persone poco affidabili, certamente non riconoscenti. Hai capito che in qualche caso hanno detto che eri bravo, forte ma solo per convenienza. In realtà lo sei davvero ma cerca di dare questa tua energia a persone che davvero meritano la tua fiducia.

VERGINE

Se in questi giorni vuoi ritrovare l’amore devo ricordarti di questo campanello che suona l’8 ottobre: Venere taglia il traguardo del tuo segno zodiacale quindi le coppie lievemente in crisi possono recuperare, sarà possibile trovare un accordo. Sul lavoro adesso vorresti liberarti di qualche peso con Saturno in opposizione ma ti conviene stare al gioco, Giove aiuta. Quindi anche se si naviga a vista, alla fine i risultati non mancheranno.

BILANCIA

In questi giorni nessuno può farti una colpa se sei irritabile e stanco. Marte nel segno rappresenta proprio il nervosismo. I nuovi incontri potrebbero essere favorevoli ma in questi giorni è importante ritrovare un po’ di tranquillità a livello interiore.

SCORPIONE

Tra giugno e ottobre c’è stato qualcosa di strano in amore, nei rapporti familiari. Nella migliore delle ipotesi nulla è cambiato. In realtà sei un po’ sulle spine per questioni di lavoro, non è il momento giusto per fare passi nel buio però vorresti cambiare e ottenere qualcosa di più sicuro. Emozioni in arrivo.

SAGITTARIO

Nell’ambito del lavoro è importante studiare nuove strategie se non ci sono più le certezze di prima, se mancano i risultati. Se poi hai un ruolo di comando ancora di più cercherai l’attenzione degli altri. Sei certo di un amore ma di provare sempre la stessa passione per una persona? Ottobre metterà alla prova alcuni sentimenti.

CAPRICORNO

Questo Marte contrario porta una certa stanchezza anche perché per paura di correggere gli errori che fanno gli altri, spesso fai le cose da solo. Dopo un periodo di grande tensione e isolamento hai bisogno di capire cosa sta accadendo nella tua vita. La prossima settimana sarà più di riflessione che azione. Se hai dimenticato l’amore o qualcuno dice che sei stato un po’ freddo, cerca di recuperare.

ACQUARIO

C’è questa Luna strana come se in questi giorni tu fossi messo nuovamente alla prova. Una sorta di liberazione comporta lo staccarsi da certe abitudini che però, visto Giove contrario, non si possono intaccare. Attenzione al discorso soldi perché per molti c’è un problema che riguarda il lavoro, non si può fare il passo più lungo della gamba. Questo è un cielo che permette un’evoluzione importante perché non avremo più Venere opposta, sarai più disponibile al colloquio e meno sfiduciato nei rapporti.

PESCI

Si svilupperà qualcosa di più in questo momento, forse un dubbio è legato ai sentimenti. Le lontananze fisiche e psicologiche andrebbero accorciate per esempio ascoltando il partner, cercando di capire le sue motivazioni se c’è qualcosa che non va. Spesso i nati sotto il segno dei Pesci non parlano, quando hanno bisogno d’amore aspettano che sia l’altro a riconoscere il momento. Se il partner non si comporta a dovere ci saranno delle conseguenze con Venere in opposizione. Se non si viene ricambiati qualche piccola vendetta può essere in gioco. Importante rivalutare il lavoro e studiare nuove strategie per migliorarlo.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.