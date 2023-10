L’oroscopo di oggi, in arrivo giorni difficili per alcuni segni: cosa dicono le stelle

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 4 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 4 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Hai una grande voglia di fare ma bisogna fare i conti con i pianeti. Per esempio Sole e Marte sono in opposizione e da domani avrai anche Mercurio contro. Una situazione racchiusa in un motto: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Soprattutto chi decide di risvegliarsi dopo un lungo periodo di apatia o vuole mettersi in gioco, noterà che ci sono delle difficoltà. Capitolo a parte merita chi ha accettato un impegno importante, faticoso. In questo periodo è proprio la fatica che si fa sentire. In amore bisogna essere molto cauti.

TORO

In questa giornata particolare devi risolvere parecchie questioni di carattere familiare. Questo Giove nel segno ha comportato incarichi, responsabilità, tensioni. A volte è stato proprio il destino a creare queste nuove occasioni. Per riuscire a mettere a posto le situazioni familiari, risolvere un problema con il partner, essere sempre persuasivi e presenti nell’ambito del lavoro, non è facile ma nel complesso sei forte. Questo è un cielo interessante, tutto è riposto nelle tue mani, anche se vorresti avere un piccolo aiuto in più. Non è detto che chi non ti aiuta è cattivo o non disponibile, magari sta affrontando un problema e anche in questo caso sarai tu a doverti mostrare presente e generoso.

GEMELLI

Le stelle aiutano, abbiamo Sole, Luna e Marte in aspetto buono. Consolatevi se ci sono stati dei problemi nel recente passato perché si può andare avanti, si può affrontare un momento di grande tensione con il sorriso. In amore possono tornare dei problemi, lo sanno in particolare le coppie già separate che entro ottobre dovranno arrivare a firmare un accordo. Nelle relazioni di lunga data è necessario un momento di stop, pausa di riflessione.

CANCRO

Ti senti un po’ messo in un angolo, come se qualcuno volesse privarti di certe sicurezze. Forse perché stai facendo troppo bene il tuo lavoro? Sei proprio tu che in questi giorni potresti decidere di tagliare qualcosa, rinnovare la tua situazione nell’ambito del lavoro. Marte sarà favorevole dal 12 quindi dalla seconda parte del mese le garanzie saranno migliori. In amore attenzione alla gelosia.

LEONE

I contrasti nascono perché sei proprio tu contro qualcuno, forse hai aperto una battaglia. L’unica cosa da non fare è prendersela con chi non c’entra nulla, iniziare a pensare che chi non merita nulla ha avuto più di te. La competizione a volte porta a fare dei pensieri sbagliati però adesso devi pensare soprattutto a quanto vali e a come rimetterti in gioco. Amore interessante.

VERGINE

Chi ha vissuto troppe diffidenze in amore dovrebbe aprire una nuova pagina a livello sentimentale perché dal 9 Venere entra trionfalmente nel segno. Anche se ci sono state delle perplessità, si recupererà terreno. Saturno opposto potrebbe portare delle relazioni part time mentre chi è sposato da tempo o convive avrà bisogno di più libertà. Anche i vergine più determinati avranno una visione della vita diversa rispetto al passato, forse un po’ più fatalista, si vive alla giornata. Una condizione fino a poco fa difficile da accettare che adesso è diventata realtà.

BILANCIA

Curare la forma fisica con Marte nel segno. Il nervosismo è in agguato e sono ancora più nervosi quelli che a causa di uno stop non riescono a fare tutto quello che vorrebbero. In questi giorni particolari, forse per qualcuno pesanti, si può misurare la tenuta di un rapporto. C’è bisogno di tanto amore, protezione.

SCORPIONE

Riflessione profonda su tutte le situazioni che hanno dato fastidio nel passato con una grande possibilità di rinnovare la propria vita già dal 9 quando Venere non sarà più contraria. Trattative, compravendite, piccoli acquisti: ci sono stati dei ritardi, ma presto si potrà recuperare.

SAGITTARIO

C’è bisogno di rinnovare la tua vita. Se si opera in un ambiente che è sempre lo stesso da tempo bisogna mettere in gioco delle opportunità in più. Se non rinnovi, non sperimenti, non ti diverti. E se non ti diverti sono guai anche per chi ti sta intorno perché torni a casa col muso lungo.

CAPRICORNO

Settimana non proprio facile perché devi portare avanti dei progetti però alla fine avrai grandi soddisfazioni. Nelle compravendite, negli affari, negli accordi commerciali, nelle trattative, c’è qualcosa da discutere. L’amore non va? Ci sono delle lontananze? Dalla prossima settimana si recupera.

ACQUARIO

Hai bisogno di stimoli nuovi, devi metterti alla prova. A volte sei anche un po’ folle nelle scelte ma in queste ore vince la creatività, il desiderio di fare cose diverse rispetto al passato. In queste giornate forse un piccolo aiuto in più ci vorrebbe anche da parte della famiglia o di chi ti vuole bene.

PESCI

Che tu sia un po’ giù di corda, nervoso, per alcuni risultati che non sono arrivati è visibile però ottobre porterà qualche vantaggio, soprattutto sul finire. Forse c’è da rimettere in discussione il tuo ruolo, ritrovare un equilibrio che avevi perso. L’amore è in fase di stallo: chi non ha una storia non la cerca, chi ha una separazione non ne esce. Ottobre sarà un mese di revisione a livello sentimentale. Se hai dato tanto ad una persona e ti rendi conto che è lontana dalle tue idee, dai tuoi progetti, dalle tue volontà, potresti anche metterla in un angolo.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.