L’oroscopo del giorno, è tempo di amori e grandi novità: per quali segni

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi 6 ottobre 2023. Si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 6 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

La capacità di agire, metterti in gioco, adesso è altissima. C’è sempre qualche contro da mettere a posto, i rischi ti piacciono, è nella tua natura cercare le sfide. Un po’ più di attenzione al fisico è necessaria.

TORO

Giove è nel segno e simboleggia il comando. Chi ha il comando ha un certo potere e può godersi questa situazione da un certo punto di vista, però chi ha un ruolo importante poi deve anche affrontare tanti problemi in più. Devi far fronte a troppe situazioni contemporaneamente. Questo periodo nelle relazioni d’amore e di lavoro comporta uno stress notevole proprio perché bisogna tenere sotto controllo tutto. Non ti curare delle malelingue.

GEMELLI

Andremo incontro ad una situazione di grande verifica che avrà il suo pieno massimo tra l’11 e il 12 ottobre. Se una storia non va, se ci sono dei problemi di lavoro, entro la prossima settimana bisognerà chiarire. Chi si sente schiavo di certe situazioni che vive, inevitabilmente si sentirà più stanco.

CANCRO

Potresti essere messo in discussione se fai troppo, metti in imbarazzo gli altri con la tua efficienza. Se c’è stata una storia in crisi adesso si può recuperare. Tradimenti, gelosie, sospetti, vendette andrebbero sospesi almeno per un po’.

LEONE

Molte le sfide che tu stesso hai accettato. Spesso ti metti in discussione, vuoi superare gli ostacoli e ora stai cercando di andare oltre alcune questioni di carattere emotivo, amoroso che sono state fonte di grande disagio. Proprio in amore comandi tu, quindi se ci sono delle preoccupazioni è normale che tu abbia acceso la miccia della tensione. E’ tempo di allontanare da te persone che non ti meritano.

VERGINE

Avremmo un momento di forza a metà mese, se devi parlare con delle persone che contano o portare avanti un progetto sappi che tra 10 giorni le novità non mancheranno. Hai bisogno di ritrovare energia, forza. E’ molto importante circondarsi di persone ottimiste. Qualcosa di buono entro la prossima settimana capita a tutti quelli che hanno un’attività in proprio.

BILANCIA

Da circa 3 mesi la tua vita è una lotta incessante, probabilmente hai dovuto affrontare anche qualche problema in più. Marte è nel segno, rappresenta la fatica, il nervosismo, la grande instabilità che può riguardare anche l’organismo, ecco perché ultimamente ti sei dovuto prendere un po’ più cura di te. In questa giornata c’è fatica, dal 12 ci sarà un recupero psico-fisico notevole.

SCORPIONE

C’è stato un lungo transito di Venere contraria per troppi mesi, adesso bisogna dimenticare quel momento e sapere che la fine di ottobre porterà dei risultati certi. Ora che ti avvicini ad un periodo migliore è inutile rivangare il passato. Questo periodo regala qualcosa di più, il fine settimana riavvicina un amore perduto. Quelli che hanno atteso una risposta per troppo tempo adesso potranno parlare. Sentimenti allo sbando? Non più. Cerca novità se il cuore è solo.

SAGITTARIO

Borbotti in continuazione, quando questo accade vuol dire che stai vivendo una situazione estremamente noiosa. Hai scosso persone che erano rimaste un po’ bloccate nella sofferenza e adesso pretendi che si faccia qualcosa di più. Un rinnovamento è necessario. Giornata nel complesso interessante.

CAPRICORNO

E’ vero che questa settimana potrebbe aver portato anche una pausa di riflessione, sempre in maniera positiva. C’è chi si ferma perché deve trovare soldi per completare un progetto, chi per fare il punto della situazione nell’ambito del lavoro. Non sei in una situazione di stallo ma solo in una condizione che pretende qualche accortezza in più nel gestire il futuro. La realtà è che vorresti avere qualcosa di più anche in amore ma attenzione, Venere sta per iniziare un transito ottimo. Molti Capricorno decideranno per una convivenza, un matrimonio, chi ha già fatto un passo così importante stabilità un cambiamento che riguarda la casa. E’ probabile che anche un progetto lungamente accarezzato finalmente si compia.

ACQUARIO

Tu vuoi rivoluzionare la tua vita ma ultimamente ci sono state tante preoccupazioni anche a livello familiare. E’ probabile che tu debba provvedere ad una persona che non sta bene. E’ capitato che ti sei ritrovato di recente in una polemica che non hai generato o ti sei scusato di cose che non avevi fatto. Se c’è un amore importante va salvaguardato, Venere è stata opposta per troppo tempo ma adesso tornerà favorevole.

PESCI

Si è concluso da poco un transito di opposizione di Mercurio che ha comportato stress e qualche fastidio anche nell’ambito del lavoro. Se devi presentare ogni giorno i tuoi risultati e valutare la tua azione nell’ambito della professione, qualche dubbio c’è stato. Pensiamo anche al futuro che può regalare qualcosa di più e tutti i segni di acqua avranno delle notizie migliori dal 23 ottobre. E’ tempo di rivedere alcune scene.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.