Tra amori e questioni da risolvere, cosa dicono le stelle: l’oroscopo di oggi

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi 9 ottobre 2023. Si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 9 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Guadagni una cosa in più, tranquillità e saggezza in questa settimana perché Marte non sarà più in opposizione. Perdi l’appoggio di Venere che in qualche modo regola i sentimenti. A partire da oggi dunque darai più spazio al lavoro, ci saranno questioni da risolvere proprio da questo punto di vista. Continua comunque una grande crescita che stai affrontando con coraggio, vuoi superare i tuoi limiti e cercare delle soluzioni.

TORO

C’è una Luna particolare in questa giornata, sembri un po’ stanco, tutto è nelle tue mani. Giove e Saturno sono favorevoli quindi ce la fai però potresti sentirti anche veramente molto agitato. Devi far fronte a problemi di casa, lavoro, amore, famiglia, tutto in prima persona. Probabilmente ti saresti aspettato un aiuto in più. Non temere perché martedì e mercoledì sono due giornate buone quindi se sei in ansia per una persona, se hai avuto delle difficoltà già dalla seconda parte di questa settimana riceverai una buona notizia.

GEMELLI

Questa è una settimana da prendere con le pinze perché se ci sono dei nodi arriveranno al pettine. Uno stato di disagio, tensione è possibile ma sei tu che governi il gioco quindi non devi preoccuparti. Se ci saranno delle persone contro o tu avrai voglia di dire delle cose non le terrai dentro. Soprattutto tra martedì e giovedì esporrai tutto quello che pensi, con il rischio anche di innervosirti. Attenzione soprattutto con le storie d’amore che hanno avuto qualche problema nel passato.

CANCRO

Giornate di recupero particolari, dal 12 avremo anche un Marte favorevole. Torna un po’ di vitalità e buona fortuna. Soprattutto chi ha lavorato tanto e si è visto riconosciuto poco, potrà finalmente ottenere qualcosa in più. Si può pensare che funzioni anche una storia d’amore, conferme in arrivo per tutti.

LEONE

C’è troppa agitazione nell’aria. Se hai accettato incarichi importanti ma anche di gravi responsabilità, è normale che tu sia un po’ infastidito, soprattutto se ritieni di dover far tutto da solo senza l’aiuto di nessuno. Questo tema dominante degli ultimi mesi, probabile che alcune amicizie non si siano rivelati tali. Il lungo transito di Venere nel tuo segno, che oggi termina, può aver portato l’amore, i complimenti di tanti ammiratori ma è tempo di farti valere nei sentimenti.

VERGINE

Accogliamo con un applauso questa Venere nel tuo segno zodiacale e Marte che dal 12 regalerà energia. Tra il 10 e l’11 avremo Luna e Venere nel tuo segno zodiacale. In questo periodo fare tutto quello che hai in mente non è semplice, c’è sempre Saturno in opposizione, però i pianeti saranno in buon aspetto, anche Giove. Ci saranno dei cambiamenti anche nello stile di vita, tutto quello che prima ti creava problemi sarà allontanato. E’ strano per una persona molto attenta ai dettagli vivere alla giornata però è quello che i tanti nati Vergine stanno facendo. Prendersela per tutto non conviene e quindi ogni tanto bisogna farsi scivolare le cose addosso.

BILANCIA

Novità. Innanzitutto Marte esce dal segno dal 12 quindi c’è un miglioramento generale anche per quanto riguarda la forma fisica. Bisognerebbe ritrovare un po’ di tranquillità anche in amore. Sole e Mercurio nel tuo segno rappresentano la necessità di porti nuovi obiettivi nel mondo del lavoro, dove per vari motivi ci sono state anche delle battaglie da affrontare. Un atteggiamento di grande forza ha comportato la nascita di alcune inimicizie quindi bisogna anche capire a chi affidarsi nel corso delle prossime settimane.

SCORPIONE

Marte sarà nel tuo segno dal 12 quindi aumenta la grinta. Se hai fatto delle scelte che pensavi fossero sbagliate o che comunque non ti hanno ancora dato risultati, sappi che questi saranno molto positivi e già dal 23 avrai la voglia di rimetterti in gioco e pensare in maniera ottimistica rispetto al futuro. Torna anche l’amore nella tua vita o quanto meno un atteggiamento più accomodante nei confronti dei sentimenti.

SAGITTARIO

In questi giorni dirai quello che pensi ma attenzione ora sarai anche arrabbiato. Le giornate da martedì a giovedì metteranno l’accento su cosa non va in un rapporto. Bisognerebbe sfruttare questi momenti perché la Luna è ancora favorevole. Ottobre è il mese del dentro o fuori definitivo quindi parla oggi se ci sono delle cose che non vanno. Nel mondo del lavoro è probabile che tu possa affrontare qualche piccolo problema oppure svegliare persone che si sono un pochino addormentate. Affrontare un problema con coraggio sarà opportuno.

CAPRICORNO

Stelle davvero molto importanti, questo è un cielo che ti vuole bene. Abbiamo soprattutto tra martedì e mercoledì Luna, Venere, Giove Saturno favorevoli, poi dal 12 anche Marte. In questi giorni bisogna recuperare l’amore, molti avranno voglia di vivere un sentimento intrigante. No alla timidezza, se c’è qualcuno che ti piace e sei ricambiato, fatti avanti.

ACQUARIO

Inevitabile che ci siano delle polemiche, forse anche delle piccole amarezze da superare. O tu vuoi chiudere con un certo tipo di lavoro che ha più attività oppure saranno altri a darti delle comunicazioni al riguardo. Comunque tutto va nella direzione positiva quindi anche se si chiude una porta si aprirà un portone. L’amore potrà recuperare, Venere non è più contraria, tanti si renderanno conto di aver dato troppo tempo al lavoro e poco ai sentimenti. Il tuo atteggiamento troppo gentile e accomodante spesso viene scambiato per debolezza, non devi cambiare carattere ma sarebbe il caso di farsi valere di più.

PESCI

Le giornate di martedì e mercoledì si prevedono agitate quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di dire sarebbe meglio parlare subito. Chi ha un grande interesse affettivo tra oggi e domani dovrà chiarire cosa c’è che non va. Questo Saturno nel segno impone determinazione. Sia nel lavoro che in amore le prossime giornate comporteranno una sorta di verifica. Se qualcosa non va bene sarà il primo ad arrabbiarti ma attenzione alle parole di troppo.