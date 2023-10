Tra cambiamenti e novità, cosa dicono le stelle: l’oroscopo del giorno segno per segno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi 10 ottobre 2023. Si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 10 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Mercurio e Sole in opposizione. Conti da sanare, problemi che devono esser gestiti con attenzione, forse anche una piccola arrabbiatura perché tu hai fatto il tuo dovere però ti hanno messo nella condizione in cui non sei riuscito ad ottenere quei risultati che avresti voluto. Tutto passa, tra l’altro i mesi passati hanno avuto effetto in amore visto che Venere è stata lungamente a favore. Ora bisogna salutare questo periodo proprio per convalidare una storia, anche i separati, quelli che sono rimasti senza amore, devono darsi da fare.

TORO

Giove nel segno. Quando si ha un grande incarico, quando si coglie al volo una occasione lì per lì siamo contenti. Poi ci rendiamo conto di quello che costa esporci, mantenere sempre un livello alto quindi è probabile che in questo periodo tu sia preso da tante cose e anche un po’ preoccupato. Nulla può toglierti quello che hai però ti senti solo a portare avanti una marea di impegni. Forse non c’è neanche cattiveria da parte di chi ti circonda, probabilmente ci sono stati dei problemi oppure qualcuno che è stato male quindi sei stato di aiuto e di assistenza anche in questo senso.

GEMELLI

Sentirsi stanchi e nervosi in questa parte centrale della settimana è abbastanza facile. Tra martedì e giovedì dovresti fare tutto con calma, evitare difficoltà a livello familiare e, soprattutto, se c’è un rapporto che ha lasciato con il fiato sospeso, chiarire quello che non va. Se ci sono state delle piccole crisi bisogna stare attenti perché è facile in questi tre giorni rivangare il passato.

CANCRO

Ci sono prospettive da sfruttare, c’è a favore un cielo importantissimo. Dal 23 in poi, inoltre, avremo una grande forza e allora tanti otterranno dei buoni risultati, altri dovranno impegnarsi in amore, difficile restare senza un sentimento. La forza non mancherà.

LEONE

A te piace scommettere sulle imprese e su ciò che puoi fare su te stesso e alzi sempre un pochino l’asticella perché ti annoi a vivere in maniera troppo tranquilla. Anche se non te ne rendi conto, ti metti alla prova. Giove in aspetto critico dice che questo è un periodo in cui ci sono difficoltà, piccole tensioni da risolvere. Attenzione ai nemici, agli avversari, a qualcuno che non ti aspettavi avesse delle reazioni anche spropositate rispetto a quello che hai detto o fatto nel passato. Chi ha una società deve rivedere alcuni conti.

VERGINE

Concludere un accordo, un contratto è più facile. Questa è una settimana importantissima non solo perché Venere è entrata nel tuo segno ma anche perché i cambiamenti che hai cercato di impostare da marzo 2023 piano piano stanno andando avanti. Saturno resta opposto e non vedi l’ora che finiscano certe situazioni che portano stress, le responsabilità pesano ma ricorda che chiuso in casa non sai stare quindi alla fine le tensioni che ci sono ora derivano direttamente dal fatto che vuoi metterti in gioco e non riesci ad essere estraneo a certe vicende. Tutte le volte che hai detto ‘non mi importa più di questa cosa, me ne vado, fate voi’ poi ci hai ripensato perché hai un altissimo senso del dovere. Venere nel segno può portare l’amore.

BILANCIA

Dopo il giorno 12 si annuncia una fase di recupero. E’ un periodo strano per la Bilancia, abbiamo Sole e Mercurio attivi ma nulla di nuovo. Tra l’altro Marte nel segno ha comportato alcuni fastidi. In questo periodo non ci sono grandi opportunità e senza spunti si rischia di rimanere fermi. Ed è quello che è capitato a tanti Bilancia che ora devono recuperare tranquillità e anche un po’ di forza.

SCORPIONE

Siamo quasi giunti ad un periodo migliore, nei limiti sai che Giove in opposizione porta sempre qualche dubbio, forse c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro, chi un’altra situazione. Alcuni non si sono mossi ma sono cambiate alcune situazioni nell’azienda. I cambiamenti vissuti di recente hanno creato qualche dubbio ma finisce bene perché dal 23 avremo un cielo migliore.

SAGITTARIO

C’è agitazione, c’è stanchezza e nervosismo. Martedì, mercoledì e giovedì saranno tre giornate sottotono quindi se ci sono dei piccoli conflitti, se senti che c’è qualcosa che non va, rilassati anche perché sai che lo stress può creare qualche problema. Ti stressi quando fai le stesse cose senza cambiamenti poi alcuni, quelli che hanno figli e famiglia, sono preoccupati per una persona.

CAPRICORNO

E’ la giornata giusta per tentare un approccio. Saturno e Giove sono a tuo favore poi il Capricorno non si ferma mai. Questo è un cielo bellissimo. Sole e Mercurio parlano di situazioni economiche da sanare, anche negli investimenti c’è qualche preoccupazione. Alla fine Giove, Saturno sono in buon aspetto e presto arriverà anche Marte a favore. Sviluppare progetti concreti è possibile.

ACQUARIO

In questo momento metti a soqquadro tutto o almeno hai una grande voglia di cantarne quattro a chi è un po’ perplesso. Sono particolarmente elettrici i nati Acquario che devono iniziare un progetto. Attenzione a chi pretende troppo e in cambio offre poco. Venere è nel segno quindi l’amore è in fase di recupero. Non lasciare il certo per l’incerto, chi inizia nuovi progetti si trova in una condizione di incertezza.

PESCI

Questo nuovo passaggio di Venere parla di un amore non sempre ricambiato però abbiamo un buon Saturno, un ottimo Giove. L’importante è capire cosa bisogna fare nel lavoro e cercare di non riversare a livello sentimentale problematiche che sono proprie della vita pratica. Anche a livello fisico c’è un po’ di stress e stanchezza da superare. Recupero da venerdì.