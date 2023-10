Grandi incontri e emozioni da vivere per alcuni segni: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 12 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 12 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

In questi giorni le iniziative non mancano. Chi ha un’attività in proprio se ne renderà conto ancora di più. Dal punto di vista economico ci sono delle entrate ma anche tante spese, bisogna rivedere alcuni conti e mettere a posto qualcosa del passato. Per i sentimenti questo è certamente un periodo di recupero.

TORO

Giornate particolari, grandi responsabilità e impegni. Tutto in questi giorni dipende da te. Tenere tutto sotto controllo è complicato, avresti bisogno di un aiuto. Il nuovo transito di Venere sollecita la fantasia dei cuori solitari . Ottobre può essere veramente un mese di grandi incontri ed emozioni che non bisogna perdere.

GEMELLI

Qualche fastidio nei rapporti con gli altri può nascere. Non tutte le coppie sono in crisi ma quelli che da molto tempo hanno vissuto un momento di stop dovrebbero cercare di recuperare. Tu riempi la vita di iniziative, non stai mai fermo, per correre troppo forse nel passato si è persa un po’ di emotività, un po’ di passione.

CANCRO

Giornate interessanti anche per i sentimenti, senza amore non vivi bene. Sei governato dalla Luna e hai una vena di romanticismo che spesso diventa nostalgia. Nelle coppie che hanno vissuto dei problemi bisogna evitare la gelosia. D questa sera fino a domenica emozioni da vivere con grande trasporto.

LEONE

Hai una grande voglia di fare qualcosa in più, metterti in gioco, parlare di futuro. Qualcuno da febbraio ha ricominciato tutto da zero, forse anche per orgoglio, ma il passato è passato, si ritorna a fare cose che magari erano state abbandonate. Attenzione a qualche screzio, soprattutto in amore. Gli ultimi mesi hanno portato un forte impulso di Venere che ora non è più nel segno ma gli amori che restano sono importanti.

VERGINE

E’ tempo di dare spazio ai sentimenti, alle amicizie. L’amicizia è importante ma questa opposizione di Saturno certamente non aiuta. Molti negli ultimi mesi hanno fatto una cernita di amici e di nemici, sono rimaste pochissime persone affidabili. Venere nel segno significa che c’è più interesse nei tuoi confronti, questo sarà molto importante soprattutto se fai un’attività a contatto con il pubblico o comunque vuoi concentrarti in qualcosa di nuovo superando le opposizioni di Saturno che un po’ ti affaticano.

BILANCIA

Marte sta per iniziare un transito importante, il fatto che tu non lo abbia più addosso significa che puoi stare meglio. Anche i più forti negli ultimi mesi si sono incupiti, sono stati male, hanno affrontato problemi e qualche piccolo dispiacere. Per le coppie di lunga data bisogna recuperare il legame, per i nuovi amori questi sono mesi eccellenti perché ottobre favorisce le conoscenze e novembre le consolida.

SCORPIONE

Giornata di forza, se c’è stato qualche piccolo disagio si può superare. Alcune risposte che cerchi da tempo possono arrivare dopo il 23 ottobre. Se c’è qualcosa che non va nei rapporti interpersonale è meglio parlare subito. Venere è tonata in aspetto buono, intrigante il rapporto con i segni della Vergine e del Cancro.

SAGITTARIO

In questi giorni sei molto affaticato, abbiamo un aspetto planetario pesante. C’è chi non si è sentito in perfetta forma, chi ha troppe cose da fare, insomma non sono giornate toniche al massimo. Il periodo appena trascorso non è stato facile. Probabilmente a livello emotivo e sentimentale c’è qualcosa che non va in questi giorni. Forse alcuni hanno messo troppo a repentaglio il proprio organismo, c’è una condizione valida per quanto riguarda il lavoro ma bisognerà apportare delle modifiche.

CAPRICORNO

Cielo importante, questa è una settimana di grande interesse. Gli unici pianeti contro, Sole e Mercurio, rappresentano la necessità di trovare soldi per progetti che hai in mente o fare un’azione importante, costruire un futuro di rilievo, migliorando le prestazioni del tuo lavoro e dei tuoi guadagni. In amore c’è un cielo importante per chi vuole portare avanti un sentimento o vuole fare nuovi incontri. Tutto quello che si decide ora avrà ancora più spicco dal 23.

ACQUARIO

E’ un periodo di impegno, sovraffaticamento. Avere avuto per molti mesi Venere opposta ha portato anche dubbi in amore. Adesso, piano piano, ci si libera di un peso, hai bisogno di avere al tuo fianco una persona comprensiva e intelligente, qualcuno con cui fare progetti in vista del futuro. Ti annoiano le persone negative, che dicono sempre di no, quindi bada a non frequentare gente che può abbassare il tuo tono vitale.

PESCI

Se c’è una situazione di lavoro, stai lottando per fare qualcosa di importante, non devi arrabbiarti se nelle ultime settimane i risultati non sono stati proprio super. Questo è un cielo che comporta una certa variabilità di umore. Da un paio di giorni, insieme a Gemelli e Vergine, sei un po’ giù di corda, forse sei stanco o hai dovuto superare un fastidio fisico. Sarebbe meglio farsi scivolare le cose addosso e soprattutto guardare al futuro con interesse. Se poi devi parlare di cose scottanti aspetta domenica.