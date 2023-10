Amore e emozioni, come sarà il weekend per tutti i segni: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 14 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 14 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Questo weekend nasce con la Luna opposta, desiderio di tranquillità ai massimi livelli ma in questa giornata forse la serenità non sarà facilmente raggiungibile. Tante cose bisogna organizzarle poi in questo periodo sei un fiume in piena. Attenzione a questa situazione astrologica che potrebbe sfuggirti di mano, già sei irruento di tuo se poi aggiungiamo questo fragore delle stelle è probabile che in questo periodo tu stia scalpitando un po’ per tutto, dall’amore al lavoro.

TORO

Avere buone stelle aiuta ma non ci dobbiamo chiudere in noi stessi, soprattutto chi ha vissuto delusioni d’amore. Ora, con Venere favorevole, queste stelle portano una linea di rinnovamento che riguardano i sentimenti. Molti incarichi, responsabilità ma anche tanta stanchezza per il lavoro. Ci tieni a ottenere dei risultati ma vuoi anche pensare all’amore, al divertimento. Fai in modo che non ti manchi la serenità. In questo weekend meglio il sabato che la domenica.

GEMELLI

Questa è una pausa di riflessione che le stelle indicano per l’amore. Sabato e domenica sono giornate in cui alcune coppie potrebbero fermarsi per capire cosa c’è che non va, parlare se uno dei due si è sentito smarrito. L’aspetto fisico è sempre da curare. Non manca mai la voglia di agire però non siate superficiali in amore.

CANCRO

Questo sabato nasce con qualche punto interrogativo, quella di domenica con un punto esclamativo. Considerando che abbiamo una Venere favorevole e anche un Marte nuovamente in gioco per te, questo è un weekend efficace soprattutto da stasera fino a domani per recuperare un sentimento. In questo periodo i sentimenti sono stati scossi forse da qualche attimo di gelosia, tensione nei rapporti con Pesci, Gemelli e Sagittario.

LEONE

Periodo di responsabilità, tu non devi rendere conto a nessuno di quello che fai ma non esagerare perché Giove dissonante parla di questioni da risolvere, di lavoro, di soldi. Se ti senti un po’ insoddisfatto forse è perché, per destino o per scelta, tante cose sono cambiate al punto da dover ripartire da zero. I sentimenti nati negli ultimi mesi sono importanti, se c’è bisogno di parlare di questioni di famiglia meglio farlo oggi che domani.

VERGINE

Abbiamo Venere, Marte, Giove in ottimo aspetto. Questi pianeti riescono a contrastare un Saturno opposto che ogni tanto fa salire un po’ di rabbia soprattutto se non riesci a scaricare certe responsabilità. La visione di questo cielo è diversa, persone giovani devono fare un po’ di gavetta prima di arrivare alla meta, persone mature rinunciano a qualcosa a favore di altro. Persone che hanno più di 60 anni capiscono che è arrivato anche il momento di cedere qualcosa e dedicare più tempo alla vita privata. Venere nel segno rappresenta proprio la necessità di vivere emozioni nuove.

BILANCIA

La prima cosa da dire è che abbiamo superato il transito di Marte nel segno che ha creato alcuni fastidi. Ci sono stati dei momenti di tensione soprattutto a livello emotivo, poi magari l’ambito del lavoro va bene però quando si torna a casa la sera c’è bisogno di comprensione, affetto e non si trova. Non è detto che ci sia una crisi d’amore però è probabile che in certe coppie sia necessario accorciare le distanze. Chi ha avuto una separazione deve credere ancora nell’amore.

SCORPIONE

Se tu non condividi quello che vivi con la persona che ami, stai male. Sono pochissime le persone che hanno diritto a conoscere le tue cose private e queste persone sono affidatarie dei tuoi segreti. Naturalmente avere in questi giorni una persona accanto, soprattutto se devi iniziare un nuovo progetto o hai qualche insicurezza, è utilissimo. Domenica la Luna sarà nel segno quindi tra oggi e domani le emozioni torneranno positive.

SAGITTARIO

Tra martedì e giovedì hai vissuto un momento di grande fatica. Questo periodo è molto importante per definire una storia d’amore, per cercare di capire se ci sono grosse tensioni in un rapporto. Il transito di Venere parla a coloro che non hanno un amore stabile, che hanno discusso molto. Ora bisogna fare una scelta definitiva.

CAPRICORNO

Un po’ di fatica si sente, questioni riguardanti la casa vanno approfondite. Comunque questo resta un anno di crescita, lo sarà anche il 2024. Tanti si impegneranno e tanti avranno successo. La giornata di oggi nasce con qualche piccola turbolenza, domani andrà meglio.

ACQUARIO

Questo weekend potrebbe riportare in auge alcune emozioni ma anche tensioni d’amore. Un po’ di tranquillità ci vorrebbe ma c’è chi scalpita perché sta per iniziare un nuovo progetto o vorrebbe definire meglio la propria situazione. Spesso lamenti un po’ di confusione ma non ti accontenti di percorrere una sola strada.

PESCI

Novità per quanto riguarda il lavoro, dal 23 avrai maggiori garanzie. Quello che è sempre un po’ dubbioso è l’aspetto sentimentale. Chi ha un ex non riesce a risolvere problemi e mettersi d’accordo, attenzione anche nelle relazioni in cui sembra che va tutto bene ma c’è qualche dubbio, una gelosia latente che bisogna esprimere. Saturno e Giove sono favorevoli. Questo periodo porta solo delle piccole tensioni che saranno superate molto presto.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.