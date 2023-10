Tensioni, questioni da risolvere o buone notizie in arrivo: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 18 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 18 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Il desiderio di fare e metterti in gioco è sempre altissimo ma è anche vero che adesso potresti fare piazza pulita tra i rapporti che non ti interessano più. C’è anche il dente avvelenato nei confronti di persone che nel passato ti hanno creato qualche problema. Non risparmi critiche o accuse anche nei confronti di te stesso, forse ti sei pentito di qualche gesto azzardato compiuto negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 2 anni. A livello economico ci vuole ancora un po’ di prudenza, in amore puoi lanciarti.

TORO

Questa bella posizione di Venere unita a quella di Giove e Saturno ti dà una forza eccezionale ma è chiaro che arrivi esausto alla sera perché ci sono troppe cose da tenere sotto controllo tra famiglia, casa, lavoro e denaro. Forse c’è anche qualcuno che ti ha dato dei grattacapi ma bisogna andare avanti. Alla fine di questo mese e già dalla prossima settimana se ci sono delle questioni di lavoro che non vanno andranno affrontate, magari con una riunione, per capire cosa è necessario fare.

GEMELLI

C’è nervosismo in questo cielo e tu sei una persona molto particolare, esuberante, creativa. Se questa creatività non riesci a viverla al meglio, se ti sembra tutto troppo monotono anche nei rapporti interpersonali che diventano sempre uguali, è normale che cerchi un’evasione. Chi è occupato dalla mattina alla sera dovrebbe trovare un po’ di tranquillità

CANCRO

Ci sarà un ritorno delle emozioni. In particolare dopo il 23 avremo molti pianeti a favore che, nel tuo caso, sono molto importanti nella situazione che vivi soprattutto se hai un’attività creativa o vuoi sviluppare un amore. Se la storia non è più come prima se ne può parlare, qualcuno però potrà voltare pagina. Attenzione alle gelosie eccessive.

LEONE

Questa giornata trova una Luna favorevole. Sei molto preso da tante cose, c’è questo Giove dissonante che parla anche di questioni di soldi da mettere in chiaro. I giovani a volte volano troppo in alto con la fantasia, è vero che se hai una grande ambizione prima o poi riesci a soddisfarla però da qualche tempo alcuni progetti si sono chiusi, alcune collaborazioni si sono esaurite e quindi è tempo di ripartire da zero. Cosa che ti entusiasma ma che ogni tanto ti lascia anche un po’ sgomento. Amore in recupero.

VERGINE

Sei molto attento ai dettagli in amore, non ti lanci con la prima persona che incontri. Questo atteggiamento prudente e schivo può diventare però una sorta di insopportabile peso perché sfruttare questo periodo non solo è importante ma permetterebbe anche di fare delle conoscenze molto piacevoli. Si legge incertezza nell’ambito del lavoro non perché ci siano blocchi, quello che stai facendo continui a farlo, però c’è qualche avversario che ti dà fastidio, i risultati non sono più come prima, bisogna aggiustare il tiro. Comunque si cade in piedi, questo è sicuro almeno dal punto di vista astrologico.

BILANCIA

E’ finito il periodo più pesante. Il transito di Marte è stato veramente tosto perché la Bilancia è governata da Venere, ricevere la pressione di un pianeta così contrario ha creato fastidi fisici, problemi anche nei rapporti con gli altri, arrabbiature. Ci sono tante cose che devi portare avanti anche nell’ambito del lavoro, quindi nelle prossime giornate è previsto il massimo impegno, ed è anche giusto recuperare l’amore. Venere nel prossimo mese sarà nel segno quindi le amicizie che si fanno ora potranno essere utili a novembre.

SCORPIONE

Sei un po’ pensieroso, forse agitato. Questo è un periodo di grandi soluzioni, subito dopo il 20 potrebbero esserci buone notizie. Chi era in dubbio su un progetto già ora può stare più tranquillo e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Nei rapporti d’amore, scalfiti da una estate importante, bisogna trovare il bandolo della matassa. Questa sera meglio non fare le ore piccole.

SAGITTARIO

Una settimana invogliante per recuperare anche qualche tensione che c’è stata intorno all’11 di questo mese. Per vari motivi organizzativi, aziendali, è probabile che alcuni riferimenti siano cambiati, lo dice Saturno, oppure che sei tu a voler cambiare alcune cose nella tua vita. In amore sei un pochino critico con tutti, forse anche con te stesso. L’importante è evitare scontri, attenzione con Vergine e Gemelli.

CAPRICORNO

Questo è un cielo molto interessante. Quando abbiamo un buon oroscopo non è che le soddisfazioni ci vengono recapitate a domicilio, siamo sempre noi a dover agire quindi lascia aperte le porte al destino. Se c’è un amore che ti interessa, una persona che può aiutarti in un progetto, condividi quello che hai in mente. Sei rigoroso nelle tue scelte e lo sarai ancora di più in amore.

ACQUARIO

Sei in una situazione altalenante perché sei incerto se fare o non fare una certa cosa. Arrivano giornate efficaci ma è meglio evitare contrasti perché in questo periodo le piccole polemiche sconvolgono la vita di chi, soprattutto in estate, ha messo in discussione un amore. Stelle migliori per i sentimenti ma c’è da dire che in questo periodo altri sono i problemi che occupano la tua mente: casa, soldi e nuove strategie da attuare nell’ambito del lavoro.

PESCI

Tieniti lontano dai fastidi e anche dalle persone fastidiose. In questo periodo hai bisogno di circondarti di gente ottimista e positiva. Quelli che hanno un’attività che gli consente di guadagnare a chiamata, provvigione o vogliono ricevere consensi avranno molto di più dopo il 23. Entro la fine dell’anno questo cielo permetterà di tornare a fare grandi cose. Saturno nel segno in certi casi può portare il ritorno di situazioni che erano state chiuse anni fa.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.