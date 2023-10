Stelle importanti, amori e cambiamenti in arrivo: l’oroscopo di oggi segno per segno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 19 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 19 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Sei pieno di cose da fare, anche di polemiche da risolvere, d’altronde quando ti muovi sollevi un polverone. In questo oroscopo si legge anche una grande voglia di mettere alle corde persone che ti hanno creato problemi nel passato. Lascia parlare i sentimenti: in questo momento, soprattutto per chi ha chiuso una storia d’amore l’anno scorso, possono nascere buone opportunità. Magari non è un periodo che risolve tutti i problemi della vita però c’è una libertà di azione.

TORO

Devi fermarti, pausa di riflessione. Giove nel segno porta occasioni però sai che quando ti impegni tanto devi trovare anche un po’ di tranquillità. Forse non sei stato bene, alcune regole del gioco sono cambiate e sei arrivato stanchissimo alla fine della scorsa settimana. Questo inizio settimana comporta una revisione anche delle tue azioni. In amore Venere protegge, anzi addirittura le coppie che hanno avuto una seria crisi potranno recuperare se vogliono.

GEMELLI

Giornata un po’ faticosa, il discorso amore e amicizia è sempre un po’ agitato come se qualcuno avesse tradito le tue aspettative. Questo è vero ma non dobbiamo dimenticare che a volte crei, immagini, ti fai dei film. Potresti aver letto nello sguardo di una persona qualcosa di inesistente. Nelle coppie di lunga data è avviato un percorso di revisione.

CANCRO

Questo cielo è molto importante. Tra il 23 e la fine del mese avrai ancora di più, è probabile che proprio la fine del mese regali qualche soddisfazione nel lavoro, nell’ambito privato, dipende tutto dalla tua età, dalle circostanze. I giovani fanno pratica, le persone mature ricevono un grande riscontro. In questo momento sarebbe importante anche ritrovare un sentimento perduto.

LEONE

Le stelle della seconda metà della settimana sono migliori. C’è una grande voglia di farla pagare a chi nel passato non ti ha dato il giusto merito, soprattutto se poi te ne sei andato sbattendo la porta. Adesso vuoi far notare che tu puoi contare su te stesso, non hai bisogno dell’aiuto di nessuno e questo vale anche per l’amore.

VERGINE

I fastidi contro cui devi combattere non li provochi da solo ma sono provocati dagli altri. Oggi c’è questa Luna dissonante che porta qualche piccolo ritardo, alla fine riesci a mettere tutto in ordine però tu che sei così programmato, organizzato a volte devi avere a che fare con persone che ti mettono nei guai. Saturno opposto rappresenta anche un cambiamento di vita, forse anche la necessità di delegare qualcosa che non riesci a cedere.

BILANCIA

In questi giorni la tua vita sta cambiando, dal 14 c’è un rinnovamento. Chi ha avuto un serio problema si sentirà meglio. Si sentirà il bisogno di avere al proprio fianco una persona molto comprensiva. Ottobre e novembre saranno mesi di riavvicinamento, Venere proprio a novembre sarà nel segno.

SCORPIONE

Periodo di innovazione, forse non sempre facile da gestire. Dal 23 in poi anche nuovi accordi di lavoro, situazioni particolari, riprenderanno quota e quindi chi ha avuto dei dubbi sarebbe stato più sereno. Giove resta in opposizione quindi questioni di soldi, legali e anche di proprietà saranno in ballo ma ci sono delle soluzioni. L’amore ha bisogno di maggiore costanza.

SAGITTARIO

La fase della conquista è quella di maggiore interesse in amore poi la passione diminuisce. Adesso questa Venere toglie smalto a certe relazioni. Non bisogna sottovalutare nuove proposte che riguardano il lavoro in vista dell’autunno, attenzione ai conflitti con una persona.

CAPRICORNO

Periodo interessante per fare scelte importanti. Questo è un cielo utilissimo per chi ha delle grandi idee in mente. A volte ti isoli per riflettere, per capire le mosse giuste da fare in vista del futuro. Adesso meditare aiuta perché con queste stelle può arrivare un’idea vincente. Stelle importanti anche per l’amore.

ACQUARIO

Devi tenere sotto controllo le spese, questo è un anno in cui non conviene rischiare vista la posizione di Giove ma semplicemente mantenere quello che si è costruito nel tempo. Chi ha fatto il passo più lungo della gamba ora si accorge di trovarsi in una situazione particolare. Tutti i progetti che sono partiti da settembre soddisfano a metà. Il desiderio di libertà prevale anche in amore.

PESCI

Dal 23 alla fine del mese di ottobre ci sarà l’occasione di un riscatto e magari una buona idea arriverà tra il 24 e il 25, quindi pensa fin da adesso alla prossima settimana. Le stelle premiano le intuizioni, forse l’amore necessita di un approfondimento perché questa opposizione di Venere per i cuori solitari non è un granché, per le coppie di lunga data inevitabilmente ha creato qualche distanza. Chi si vuole bene non teme nulla ma se l’ombra della gelosia incupisce alcuni legami oppure ci sono delle distanze che vanno colmate, delle incomprensioni che si sono accumulate, forse sarebbe meglio entro il 25 cercare di chiarire tutto quello che non va. Molto importante tenere aperta la mente. Ricordiamo che il segno dei Pesci è quello dei poeti, di quelli che hanno delle intuizioni e spesso anche segni premonitori.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.