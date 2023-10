Decisioni importanti da prendere e buone notizie in arrivo: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 20 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 20 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Quando abbiamo un cielo importante per i sentimenti possiamo agire in due modi: o ci fidanziamo o confermiamo una bella storia. Vivere nuove emozioni, sentirsi liberi rispetto al passato di testimoniare l’affetto di una persona, è talmente importante in questo periodo che forse non c’è nulla di più indispensabile che definire una storia. Entro domenica, anche a livello di famiglia, molti avranno modo di vivere qualcosa di più.

TORO

Non puoi permetterti di mollare tutto proprio ora anche perché questo è un cielo che ti trova schierato in piena linea, forse anche in piena battaglia per tenere testa a tutti gli impegni tra famiglia, lavoro, amore. Giove nel segno ti ha regalato questo spazio sul palcoscenico della vita e ora sei tu che devi decidere cosa fare. Le prime giornate di ottobre sono state molto faticose, stai cercando di ritrovare un po’ di tranquillità.

GEMELLI

Un po’ di affaticamento in corso. Il cielo di ottobre spinge ad una riflessione profonda sul tema sentimentale. Se si fanno troppe cose, se il lavoro è troppo impegnativo, c’è poco da dire quando si torna a casa, si è stanchi, chi vive in coppia non riesce a capire cosa sta accadendo, cosa c’è che non va. Difficile parlare, difficile incontrarsi ma forse sarebbe il caso, in vista della fine del mese, approfondire un sentimento, capire se ci sono delle modifiche da fare in un rapporto.

CANCRO

Entro la fine del mese di ottobre qualcuno può trovarsi innamorato, davvero disponibile a livello sentimentale. Cerca di non arrabbiarti per nulla se ci sono state persone che ti hanno creato problemi, ora bisogna andare avanti e soprattutto non pensare al passato. Forse questa si rivelerà una giornata stancante, sarebbe opportuno iniziare ogni rapporto con discrezione.

LEONE

Gli incontri di questo fine settimane possono essere interessanti per cercare di capire qualcosa che non va a livello di soldi e di lavoro. Gli ultimi mesi sono stati di tormento ed estasi, sono stati chiusi dei ponti, bloccate delle trattative, ora sei una persona nuova in costante crescita ma anche con esigenze diverse rispetto al passato. Attenzione in amore con Acquario, Scorpione e Gemelli.

VERGINE

Tu che di solito sei piuttosto restìo a mostrare le tue emozioni, adesso con Venere nel segno dovresti esporti un po’ di più. Cerca di vivere un po’ più l’amore e il lavoro con meno ansia. La parte sensibile della tua vita dovrebbe uscire allo scoperto. Dopo il 23 non mancheranno occasioni per farti valere, tra l’altro abbiamo un cielo utile per chi vuole fare più cose contemporaneamente. Soprattutto i più giovani o con buona volontà hanno notato questa tendenza a non avere un solo incarico ma saltare da una parte all’altra della città per fare tutto. Sono stati dominanti, nel corso degli ultimi mesi, alcune preoccupazioni di carattere pratico.

BILANCIA

Dal 14 Marte ha lasciato il segno lasciando traccia di qualche malessere che, però, ora bisogna superare. Quindi se la prima parte del mese è stata sbagliata, ha creato fastidi, ora devi pensare a qualcosa di positivo. In vista della giornata di domenica è già previsto un recupero. Questi fardelli che hai caricato addosso certamente vanno scaricati, ti devi sentire libero di emozionarti. Oggi giusto qualche piccola malinconia per colpa della Luna contraria ma domenica c’è già recupero.

SCORPIONE

Grandi decisioni a partire già dalla prossima settimana perché avremo pianeti importanti. Si aggiunge impegno nel lavoro, una situazione di maggiore sicurezza per quelli che durante l’estate avevano pensato di mollare tutto. Giove opposto porta solo in certi giorni questo desiderio di cambiare vita anche rischiando ma bisogna fare attenzione soprattutto se sono rimasti aperti debiti, se ci sono situazioni economiche da sanare. Fino a domenica mattina fai grande attenzione in amore. Entro la fine del mese una scelta potrà essere fatta in maniera molto importante.

SAGITTARIO

Questo è un cielo indefinito per i sentimenti perché Venere è contraria, questo non vuol dire che una storia non valga più nulla ma che probabilmente anche tu sei indeciso su quello che desideri avere. Proposte importanti, la tua idea potrebbe essere sviluppata in questo periodo ma attenzione al parere di persone che non sono dalla tua parte. Chi lavora nella creatività avrà bisogno di un piccolo aiuto.

CAPRICORNO

Cielo importante. Quasi tutto l’oroscopo è dalla tua, abbiamo Marte interessante, da lunedì un Sole importante, Mercurio, Venere quindi è facile che questo sia un periodo di grandi emozioni. Quando abbiamo un buon cielo non dobbiamo stare fermi in casa a guardare il soffitto ma bisogna muoversi. Tutti quelli che hanno intraprendenza, voglia di fare o che hanno progetti già iniziati da tempo, avranno qualcosa in più. Addirittura nelle storie d’amore trascinate nel tempo in maniera ufficiosa c’è una grande voglia di ufficializzare un rapporto, si esce allo scoperto.

ACQUARIO

Quello che accade attorno a te è quasi incomprensibile. Ci sono delle giornate piuttosto complesse e questo non è un cielo difficile perché non ci sono grandi aspetti contro a parte Giove. Tu vivi una situazione di grande confusione e forse quello che ti sembrava giusto fino a qualche tempo fa ora non lo è più. E’ tempo di pensare a un nuovo progetto esistenziale e con chi proseguire un certo percorso. Forse è questa la domanda più importante che devi porti.

PESCI

Una delle grandi ricchezze che hai è l’intuizione. Fino a mercoledì abbiamo un cielo importante, che suggerisce e permette qualcosa di più soprattutto sul lavoro. Diverso il discorso in amore, qui possono esserci problemi soprattutto con i segni dei Gemelli e Sagittario. Forse bisogna sedersi a tavolino e capire se c’è qualcosa da dire o se qualcosa del passato non è stato detto. Entro l’inizio della prossima settimana vedremo cosa capita ma comunque arriverà una buona notizia o farai una grande scelta.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.