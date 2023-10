Scelte clamorose e nuovi amori, cosa dicono le stelle: l’oroscopo del giorno

Per scoprire cosa ci riservano le stelle nella giornata di oggi, 22 ottobre 2023, si riporta per ogni segno zodiacale l’oroscopo del giorno con le previsioni su amore, fortuna, lavoro e benessere del noto astrologo Paolo Fox, in onda ogni mattina su radio LatteMiele.

L’oroscopo di oggi 22 ottobre per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Reagire in maniera impulsiva è nella tua natura ma ora attenzione, non sollevare polveroni in amore, soprattutto se ieri ci sono state delle divergenze. Queste comunque sono ottime stelle per coppie che vogliono realizzare progetti comuni. Fare qualcosa insieme aiuta. Questo è un anno di sblocchi ma attenzione ai rapporti con la Bilancia.

TORO

E’ importante rilassarsi, gli ultimi giorni sono stati stressanti forse anche per via di questioni di casa. Seppure in questi giorni è arrivato il massimo dello stress non è colpa di questo periodo ma di quello estivo, una situazione che doveva già esplodere durante l’estate è stata risvegliata in ritardo. Quando abbiamo buone stelle l’amore non arriva a domicilio ma si può chiarire una storia e cercare altro se ci sono stati problemi.

GEMELLI

E’ una domenica di verifiche, alcuni rapporti sono cambiati di recente e forse oggi è anche utile ristabilire un buon rapporto con le persone che si hanno intorno. La Luna ha un ottimo aspetto, puoi sfruttare le giornate di lunedì e martedì perché poi a metà settimana calerà un po’ il desiderio, ci saranno meno certezze. I sentimenti chiamano ma qualcuno non risponde.

CANCRO

Questo è un cielo da vivere senza esitazione a favore dell’amore. Anche per chi non ha un sentimento o chi è separato, è un vero peccato non sfruttare questa Venere, soprattutto se c’è già un grande interesse per una persona ed è ricambiato. Sul lavoro fai le cose troppo bene quindi o susciti invidia, ci sono delle competizioni che vanno risolte.

LEONE

Inutile nascondere che ti piacciono le sfide e questo è il momento giusto per farti valere. Soprattutto se tra febbraio e marzo c’è stata una chiusura nel lavoro, vuoi far vedere che sei capace di portare avanti le cose, vuoi comunicare a qualcuno che ha fatto una brutta scelta nel cercare di metterti da parte. Potresti addirittura accettare una sfida pesante. Giove non aiuta con i soldi quindi qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare conta bene i quattrini rimasti.

VERGINE

Le cose che fai tu funzionano ma iniziano ad esserci delle interferenze. Chi è a capo di una organizzazione, commercialisti, avvocati, agenti, collaboratori potrebbero essere visti in un’ottica molto critica. Se hai avuto una buona idea sviluppala. Oggi per i sentimenti è una domenica importante.

BILANCIA

Dal 14 di questo mese c’è stato un recupero fisico, c’è anche chi ha detto stop ad una situazione di grande stanchezza. Qualcuno potrà sanare un rapporto, quelli che hanno vissuto una grande crisi d’amore capiranno se è giusto andare avanti o no. A volte è proprio quando una crisi profonda coinvolge un rapporto che si capisce quanto sia importante un legame.

SCORPIONE

Nelle coppie in cui c’è stata una crisi durante il periodo di luglio e agosto, si può superare la fase di insofferenza sempre se si sta ancora accanto alla stessa persona, altrimenti via libera alle emozioni. Restano perplessità che riguardano soldi, questioni legali e chi ha un affitto, un contratto, un accordo che riguarda un’abitazione forse dovrà rivederlo. Qualcosa di interessante può ripartire.

SAGITTARIO

Il punto di vista emotivo, relazionale del tuo cielo è un po’ agitato da una Venere contraria quindi in questi giorni c’è una persona che senti lontana sia fisicamente che psicologicamente, oppure avresti bisogno di maggiori stimoli. La giornata è agitata ma alla fine funziona.

CAPRICORNO

Giove, Venere, Saturno, tanti pianeti dalla tua parte. In questi giorni è probabile anche che tu faccia una scelta clamorosa, che tu dica stop ad una situazione che non ti interessa più ma anche questo è importante perché devi liberare la tua mente da molti fastidi. Prima di fare una scelta ci pensi, prima di iniziare un percorso vuoi capire bene con chi hai a che fare: ora tutto sarà molto chiaro. Questa è una giornata che potrebbe riavvicinare le coppie purché non ci sia stato uno stop definitivo.

ACQUARIO

Con Giove contrario dovrai revisionare alcuni progetti. Le sperimentazioni sono importanti ma bisogna anche capire se ci sono dei problemi economici da risolvere. Non buttare all’aria un rapporto che vale solo perché da qualche tempo ti senti affaticato oppure non hai capito bene come la pensa il partner. I rapporti più ombrosi sono con Scorpione e Pesci.

PESCI

Si rischia con Venere opposta, questa è una giornata faticosa ma c’è una bella crescita dopo il 23. La prossima settimana, tra lunedì e giovedì, può portare una rassicurazione, un piccolo evento importante. C’è una crescita che potrebbe essere importante soprattutto se un progetto era rimasto fermo. Parla d’amore ma con cautela perché Venere porta ogni tanto del livore oppure alcune distanze da colmare.

L’oroscopo non vuole in nessun modo sostituirsi ad informazioni scientifiche fornite da medici e specialisti. L’astrologia non è una scienza, va considerata con distacco critico.